Hrvatski trener u Danskoj: S Modrićem i Kovačićem to je bila potpuno nova utakmica!

Nije puno naših nogometaša, a ni trenera, svoj kruh zarađivalo u Danskoj. Danas pak tamo, u istom klubu imamo dvojicu, Denis Kolinger je nekadašnji igrač Zagreba i Lokomotive, a sada jako dobro igra u danskom Vejleu, a trener tog kluba je Ivan Prelec. Svoj je trenerski put počeo u nogometnoj školi Dinama, potom je bio trener Gorice, pa radio u varšavskoj Legiji, a najduže se zadržao na klupi Istre 1961. Uslijedio je povratak u Dinamo, vodio je drugu momčad plavih dok nije stigao poziv danskog kluba.

Ostajem u Danskoj

Svidio se Prelecu program, ideje i ambicije kluba koji u tom trenutku nije bio u dobroj poziciji. Prelec je napravio jako dobar posao, uspio je nadoknaditi veliki bodovni zaostatak u borbi za ostanak, no na kraju je za jedan bod bio 'kratak' i Vejle će sljedeće sezone igrati u drugoj danskoj ligi. No, Prelec će ostati na klupi, ljudi u klubu svjesni su da je napravio odličan posao od svog dolaska, a i on je zadovoljan tamo sa svime što mu se nudi i što može raditi.

Ovih dana nije u Danskoj, zatekli smo ga u njegovom rodnom Zagrebu, tu je gledao susret Danske i Hrvatske, no za par dana će ponovno na put, uskoro mu kreću pripreme s Vejleom uz ambiciju da se vrate u prvoligaško društvo. Taj mladi, 34-godišnji trener vjeruje da će u tome uspjeti.

- Atmosfera je sad jako pozitivna, kad samo dolazio očekivalo se da ćemo lako ispasti iz lige, a mi smo se jako dignuli i borili do kraja, na kraju ispali za taj jedan bod, ali i igrači, ljudi u klubu i navijači vide da radimo dobre stvari i cijeli gard kluba je sad jako pozitivan. Kad sam dolazio, očekivalo se ispadanje, ali ja sam se bio dogovorio da idemo dalje i sad smo i dalje na tom putu - kazao nam je Prelec i okrenuo se jučerašnjoj utakmici naše reprezentacije s Danskom:

- Nezgodno je bili u prvom sijelu, no kad su ušli Modrić i Kovačić onda je to bila potpuno nova Hrvatska. U tom prvom dijelu nije nama Danska napravila nekakve velike prilike, ali je bila autoritativna, s punom kontrolom utakmice. Mi nismo uspijevali izaći, naši ofenzivni igrači nisu mogli sačuvati loptu i imali smo velikih problema, uspjeli zaprijetiti tek preko dva kontranapada. U tom periodu Danci su bili bolji bez obzira na to što nisu imali velike prilike za pogotke.

No, ulascima Modrića i Kovačića kao da smo gledali neku drugu Hrvatsku.

- To je nevjerojatno, ne samo to što su oni odigrali, nego su svojim ulaskom cijeloj momčadi dali samopouzdanje, dignuli su sve, a uz to izazvali i veliki respekt kod suparnika. Uz to, u fazi obrane smo bili puno bolji, agresivniji i sve više dolazili u zadnju trećinu. U tom drugom poluvremenu gledali smo potpuno drugu utakmicu u kojoj smo puno toga pokazali, a gotovo u potpunosti neutralizirali igrače reprezentacije Danske - kaže Prelec.

Šutalo je ekstra-klasa

Osim što su Modrić i Kovačić ponovno pokazali kakvi su svjetski igrači, Prelec je veliko zadovoljstvo pronašao u našim stoperima.

- Dobili smo Erlića i Šutala, odigrali su odličnu utakmicu. Erlić ima već iskustva iza sebe, ali Šutalo je pokazao kakav je to kapacitet, da je riječ o ekstra-klasi, dečki koji je tek zakoračio u pravi nogomet, a ima sad već sve za velike partije. Uz njih dvojicu i Joška Gvardiola, pa i Stanišića, imamo sjajnu zadnju liniju za dugi niz nogometnih godina koje su pred nama, za sutrašnjicu ne moramo brinuti - hvalio je Prelec naše igrače zadnje linije.

Ni on nije sretan s Ligom nacija.

- Nije to loše natjecanje, nije loše zamišljeno, ali nažalost sport i nogomet postaju sve više šou-biznis, a sve je manje sporta. Ludo je sad staviti četiri utakmice nakon teške sezone, možda i neće sada biti ozljeda, ali će se posljedice osjećati u novoj sezoni, to može biti opasno u sezoni koja dolazi jer svi ti igrači već sada imaju puno utakmica iza sebe i to sigurno nije dobro a pred njima je uskoro početak priprema i pitanje je koliko će se uspjeti odmoriti za nove obveze - zaključio je Ivan Prelec zadovoljan nakon ove pobjede naše reprezentacije.

