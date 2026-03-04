'Sisački monstrum' Srđan Mlađan danas stiže na sud

Trostruki ubojica Srđan Mlađan danas će sjesti na optuženičku klupu Županijskog suda u Varaždinu. Optužno vijeće Županijskog suda u Varaždinu potvrdilo je u prosincu novu optužnicu protiv "sisačkog monstruma" optuženoga da je u više navrata u lepoglavskom zatvoru poticao drugog zatvorenika na otmice i ubojstva osoba koje su svjedočile na njegovu štetu.

Podsjetimo, Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu nakon provedene istrage podiglo je optužnicu protiv 44-godišnjeg Mlađana, zbog više kaznenih djela poticanja na teško ubojstvo, poticanja na protupravno oduzimanje slobode i poticanja na neovlašteni pristup. – Optužnicom se 44-godišnjaka tereti da je u razdoblju od listopada do prosinca 2021., za vrijeme izdržavanja kazne zatvora, u više navrata tražio od drugog zatvorenika da nakon izlaska iz zatvora pronađe određene osobe, među ostalima i one za koje je smatrao da su u kaznenim postupcima koji su se vodili protiv njega svjedočili na njegovu štetu, te da izvrši njihovu otmicu i da ih usmrti, a u računalo jedne osobe presnimi zloćudni program s nezakonitim sadržajem, što sve taj zatvorenik nije želio učiniti – istaknuli su u DORH-u. Istraga je pokrenuta nakon svjedočenja Mlađanova kuma Željka Bijelića u RTL-ovoj emisiji “Dosje Jarak”.

Srđan Mlađan, "sisački monstrum", u krvavom je pohodu početkom 1998. godine života lišio 16-godišnjakinju Elizabetu Šubić i umirovljenika Petra Jančića. Nekoliko mjeseci kasnije je uhićen i osuđen za ubojstva, no zbog dobrog vladanja odobreni su mu vikendi na slobodi. Tijekom slobodnog vikenda, tada 20-godišnji Mlađan, 2002. godine izvršava pljačku banke, ubija policajca Milenka Vranjkovića Kinga, otima troje ljudi te izaziva opsadno stanje u Zagrebu.

Pred petrinjskom osnovnom školom, tog 3. siječnja 1998., s dva hica u vrat i u glavu iz automatskog je oružja ubio svoju vršnjakinju. "Odlučio sam na tom mjestu i tog dana nekoga ubiti, meni je bilo svejedno koga. Da nije naišla ona, žrtva bi bio netko drugi", rekao je tijekom istrage. Nešto više od mjesec dana nakon prvog ubojstva, ubio je susjeda, 63-godišnjeg umirovljenika. Za hladnokrvno ubojstvo petrinjske gimnazijalke, ubojstvo sisačkog umirovljenika, raniji pokušaj ubojstva čuvara tržnice u Capragu te oružanu pljačku Sisačke banke, Srđan Mlađan bio je osuđen na maksimalnih deset godina maloljetničkog zatvora.

FOTO Pogledajte kako je sisački monstrum Srđan Mlađan uhićen nakon svojih zvjerstava

U veljači 2002. godine, za vrijeme jednog izlaska tijekom vikenda, Mlađan se nije vratio u zatvor. Vijest da je u bijegu bila je okidač za paniku, posebno u sisačkom kraju gdje roditelji nisu puštali djecu iz kuća. Mlađan je unajmio stan u Zagrebu, nabavio pištolj i opljačkao Sisačku banku u Zvonimirovoj ulici. S dva hica u glavu i jednim u vrat ubio je 40-godišnjeg zagrebačkog policajca koji ga je pokušao uhititi. Bježeći od policije, na zagrebačkim Ravnicama zatočio je taoce – 47-godišnju Boženu Kosović, njezinu 26-godišnju kći i 17-godišnjeg sina. Tročlanu je obitelj satima držao u stanu.

Nešto prije ponoći počeo je mobitelom pregovarati s policajcima. Tražio je da na mjesto događaja dođu novinari. "Bojao sam se da će me, nakon što se predam, policajci ubiti zato što sam ubio jednog od njihovih“, izjavio je Mlađan, objašnjavajući zašto je inzistirao da prilikom njegove predaje budu prisutni novinari. Nakon višesatnih pregovora, talačka je kriza bila završena. U zatvor su mu stizala brojna pisma obožavatelja, a među njima se našlo i ono koje mu je napisala Zagrepčanka s kojim se Srđan Mlađan 2019. godine i vjenčao u lepoglavskom zatvoru.

Svoj sam život podredio kriminalu. Do te sam spoznaje došao s otprilike trinaest godina... Ne smatram se psihički bolesnim. Nije za mene psihoterapija. Za mene je metak u čelo... Ne da mi se pričati o sebi, ništa ne koristi, sve je već zapisano u papirima. Čekam robiju i gotovo... Ljutit sam na sebe jer su me uhvatili... Nisam tako planirao..., tako je govorio Srđan Mlađan, čovjek koji se prije svoje 22. godine mogao “pohvaliti” s tri ubojstva, te koji je zbog toga u medijima prozvan sisačkim monstrumom. Gore navedeno su zabilješke iz njegovih razgovora sa psihijatrima koji su ga vještačili nakon ubojstava koje je počinio, te tijekom suđenja na kojima je osuđen na višegodišnji zatvor, o čemu je pisao Večernji list.