Četvrto zlato za Sjostrom, Jefimova i Quadarella osvojile po tri naslova

Šveđanka Sarah Sjostrom posljednjeg je dana Europskog prvenstva u plivanju osvojila svoje četvrto zlato u Glasgowu pobjedom u utrci na 50 metara leptirovim stilom, dok su velike pothvate ostvarile i Ruskinja Julija Jefimova te Talijanka Simona Quadarella, Jefimova je osvojila zlato u sve tri dionice prsnim stilom, dok se Quadarella dokazala kao vladarica dugoprugaških utrka, zlatima na 800 i 1500 metara pridodala je i ono na 400 metara.

Sjostrom (23), koja drži svjetske rekorde na 50 i 100m kako slobodnim tako i leptirovim stilom, svoju je klasu potvrdila i na EP u Glasgowu osvojivši zlata u sve te četiri discipline. Do naslova na 50m leptir stigla je s vremenom 25.16 sekundi ispred srebrne Dankinje Emilie Beckman sa 25.72 i brončane Belgijanke Kimberly Buys sa 25.74.

Jefimova (26) se potvrdila kao "kraljica" prsnog stila, nakon što je ranije tijekom EP-a bila najbrža na 100 i 200m u četvrtak je slavila i na 50m. Ruskinja je pobijedila s vrlo brzih 29.81 sekundi, srebro je s vremenom 30.34 osvojila Britanka Imogen Clark, a broncu Talijanka Arianna Castiglioni sa 30.41.

>> Pogledajte i zašto ovog desetogodišnjaka zovu Superman

[video: 26184 / ]

Mlada Talianka Quadarella (19) je u vrlo zanimljivoj završnici utrke na 400m slobodno do svog trećeg zlata u Glasgowu stigla sa samo 22 stotinke prednosti ispred još mlađe Mađarice Ajne Kesely, koja će tek u rujnu napuniti 17 godina. Quadarella je za zlato plivala 4:03.35 minuta, dok je Kesely do svoje treće medalje u Glasgowu, nakon srebrna na 800m i bronce na 1500m, stigla s juniorskim europskim rekordom od 4:03.57. Broncu je osvojila Britanka Holly Hibbott sa 4:05.01.

U utrci na 200 metara pobijedila je Talijanka Margherita Panziera (22) s novim rekordom europskih prvenstava od 2:06.18 minuta ispred srebrne Ruskinje Darije Ustinove sa 2:07.12 i brončane Mađarice Katalin Burian sa 2:07.43.

Posljednjeg dana EP-a održana su i tri pojedinačna finala u konkurenciji plivača, a najviše pozornosti izazvalo je ono na 50 metara slobodnim stilom u kojemu je do zlata stigao domaći predstavnik Benjamin Proud (23) s odličnim vremenom 21.34 sekunde, 10 stotinki zaostao je srebrni Grk Kristian Gkolomeev, a 34 stotinke brončani Talijan Andrea Vergnani.

Iznenađenje je na 100 metara leptirovim stilom priredio Talijan Piero Codia (28), on je u finale ušao s osmim rezultatom polufinala, no poveo od prvog metra i zadržao tu prednost do kraja te slavio s novim rekordom europskih prvenstava od 50.64 sekundi. Srebro je osvojio Francuz Mehdy Metella, koji je u finale ušao kao sedmi, sa 51.24, a broncu Britanac James Guy sa 21.42.

Mađar David Verraszto (29) osvojio je treći uzastopni naslov europskog prvaka na 400 metara mješovito, on je uspio izdržati završni nalet domaćeg predstavnika Maxa Litchfielda i pobijediti s vremenom 4:10.65, 35 stotinki ispred Brinaca, dok je do bronce stigao Španjolac Joan Lluis Pons sa 4:14.26.

Natjecanje je tradicionalno završeno utrkama štafeta na 4x100 metara mješovito u kojima su svoja odlična prvenstva zlatima okrunili plivači iz Velike Britanije odnosno plivačice iz Rusije. Britanci su do zlata stigli s novim rekordom europskih prvenstava od 3:30.44 minuta, srebrni Rusi su ostvarili vrijeme 3:32.03, a brončani Nijemci 3:33.52. Ruskinje su bile još uvjerljivije od svojih britanskih kolega, one su do cilja stigle u vremenu 3:54.22 minuta, srebrne su bile Dankinje sa 3:56.69, a brončane Britanke sa 3:56.91.

REZULTATI FINALA,

PLIVAČI,

50m slobodno:

1. Benjamin Proud (VB) 21.34

2. Kristian Gkolomeev (Grč) 21.44

3. Andrea Vergani (Ita) 21.68



100m leptir:

1. Piero Codia (Ita) 50.64

2. Mehdy Metella (Fra) 51.24

3. James Guy (VB) 51.42



400m mješovito:

1. David Verraszto (Mađ) 4:10.65

2. Max Litchfield (VB) 4:11.00

3. Joan Lluis Pons (Špa) 4:14.26



4x100m mješovito:

1. Velika Britanija (Nicholas Pyle, Adam Peaty, James Guy, Duncan Scott) 3:30.44

2. Rusija (Kliment Kolesnikov, Anton Čupkov, Jegor Kujmov, Vladimir Morozov) 3:32.03

3. Njemačka (Christian Diener, Fabian Schwingenschloegl, Marius Kusch, Damian Wierling) 3:33.52



PLIVAČICE,

50m leptir:

1. Sarah Sjostrom (Šve) 25.16

2. Emelie Beckmann (Dan) 25.72

3. Kimberley Buys (Bel) 25.74



50m prsno:

1. Julija Jefimova (Rus) 29.81

2. Imogen Clark (VB) 30.34

3. Arianna Castiglioni (Ita) 30.41



200m leđno:

1. Margherita Panziera (Ita) 2:06.18

2. Darija Ustinova (Rus) 2:07.12

3. Katalin Burian (Mađ) 2:07.43



400m slobodno:

1. Simona Quadarella (Ita) 4:03.35

2. Anja Kesely (Mađ) 4.03.57

3. Holly Hibbott (VB) 4:05.01



4x100m mješovito:

1. Rusija (Anastazija Fesikova, Julija Jefimova, Svetlana Kimrova, Marija Kameneva) 3:54.22

2. Danska (Mie Oestergaard Nielsen, Rikke Moeller Pedersen, Emelie Beckmann, Pernille Blume) 3:56.69

3. Velika Britanija (Georgia Davies, Siobhan-Marie O'Connor, Alys Thomas, Freya Anderson) 3:56.91