Mladi kuhar plivao u finalu EP-a i osigurao normu za OI u Tokiju

Marin Mogić, 19-godišnji plivač splitskog Jadrana, autor je drugog hrvatskog finala na Europskom prvenstvu u Glasgowu. On je na 800 metara slobodno isplivao treći rezultat kvalifikacija i novi hrvatski rekord - 7:51.78. To je gotovo sedam sekundi bolje vrijeme od njegova dosadašnjeg hrvatskog rekorda 7:58.56 koji je postavio u ožujku ove godine.

Iako još nisu oglašene službene olimpijske norme, prema nekim plivačkim portalima Mogić je u Glasgowu isplivao i A normu za Olimpijske igre u Tokiju 2020. godine. A to znači i ostvarenje sportskog sna mladog Splićanina. A najzaslužniji za ove Marinove uspjehe je, prema njegovu vlastitom priznanju, njegov trener Mate Ružić, bivši plivač, koji je također s reprezentacijom u Glasgowu.

– Stvorili smo odličan odnos. Pogotovo u zadnjih godinu dana otkako sam se odlučio posvetiti plivanju sto posto. Trener se posvetio meni maksimalno, ne mogu biti zadovoljniji nego što jesam - kaže Marin, koji je lani na Europskom prvenstvu u Izraelu osvojio juniorsku broncu.

- Bavim se plivanjem od šeste godine. Samo plivanje, nikad nisam trenirao ništa drugo. No, počeo sam u POŠK-u, jer mi je Zenta blizu kuće, i to nakon nezgodnog loma lijeve ruke na trampolinu. Doktori su mi to savjetovali, a 2014. prešao sam u Jadran i sve mi je krenulo na bolje - otkriva mladi Splićanin koji je završio srednju kuharsku školu jer, kaže, obožava kuhanje.