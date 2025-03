Četvrta Hrvatica u NBA ligi oporavlja se od teške ozljede: Taj čovjek promijenio mi je život

Nika Mühl prava je košarkaška zvijezda u SAD-u, igra za najbolje klubove, snima reklame, a o njezinoj popularnosti svjedoči i više od pola milijuna pratitelja na Instagramu. Nakon izvrsne karijere na Sveučilištu Connecticut, s kojim je nastupila na Final Fouru NCAA, postala je tek četvrta Hrvatica u WNBA, igrajući za ekipu Seattle Storma. Potom je nastupila za Beşiktaş, ali sezonu u Turskoj neće pamtiti po dobrome jer je već na prvoj utakmici teško ozlijedila koljeno.

Ne znam vrijeme povratka

– Trenutačno sam u fazi rehabilitacije i do sada mi je vrijeme proletjelo. S nestrpljenjem očekujem povratak na teren, ali i uživam u cijelom procesu. Što se tiče prognoze o tome kada bih mogla ponovno zaigrati, to zaista ne znam. Ovisi o puno detalja, pogotovo nakon ovakve ozljede. U svakom slučaju, oporavak od ove ozljede može trajati od devet do 12 mjeseci – objašnjava Nika.

Nika Mühl djevojka je iz zagrebačkog kvarta Travno, gdje je napravila prve košarkaške korake, a onda je preko klubova Zagreb, Croatia i Trešnjevka stigla na UConn, koji je s 11 naslova NCAA prvakinja najuspješnije sveučilište u SAD-u. Igranje za takvu ekipu, ali i studentski život u Americi uistinu su nešto posebno.

– Općenito iskustvo igranja na UConnu i boravka u Americi bilo mi je predivno. Nisam znala što očekivati kada sam s 18 godina otišla od kuće u nepoznato, ali izuzetno sam sretna i zahvalna što je baš to bila moja tadašnja odluka.

Geno Auriemma jedan je od najpoznatijih košarkaških trenera u svijetu, s američkom ženskom reprezentacijom ima tri olimpijska i dva svjetska zlata...

– Trenera Genu ne mogu opisati u samo nekoliko riječi. Izuzetno je specifična osoba, tijekom svoje koledž-karijeru ujedno sam ga i mrzila i obožavala. Njegov standard i očekivanja na razini su za koju zna da je nijedan igrač nikad neće dostići i tako izvlači najbolje iz svakog svojeg igrača. Osim što je genij i perfekcionist što se košarke tiče, ima nevjerojatnu karizmu i moć da se poveže s ljudima i učini ih boljima. On mi je promijenio život i uvijek sam na njega gledala kao na djeda, pogotovo jer sam bila daleko od doma.

U NCAA, s obzirom na popularnost i medijsku praćenost, odnedavno postoji mogućnost da i sveučilišni igrači zarađuju od sponzorskih ugovora. Zanimalo nas je je li Nika mogla naplatiti svoju medijsku izloženost.

– Nažalost, na sveučilištu nisam baš uspjela puno zaraditi od sponzora i samog marketinga jer to pravilo nije vrijedilo za internacionalne igrače. No to mi tada nije bilo ni bitno. Fokus mi je bio samo na košarci pa se nisam zamarala takvim stvarima.

Malo ljudi u Hrvatskoj zna da je Nika Mühl snimila reklamu za Mazdu, jednog od najvećih svjetskih proizvođača automobila.

– To mi je zaista bila super prilika koju nisam mogla odbiti pa sam tako usred sezone u Seattleu letjela u Ljubljanu na dva dana kako bismo snimali reklamu. Atmosfera je bila super, a ljudi s kojima sam ondje radila bili su divni i zbog njih su mi ta dva dana bila vrijedna cijelog tog puta. Suradnja se dogodila vrlo spontano i zahvalna sam trenerima u Seattleu koji su prepoznali važnost takve prilike i dozvolili mi da propustim dva dana treninga kako bih odradila snimanje.

Nika je sa svojim Huskiesima igrala na Final fouru NCAA. Zanimalo nas je kako sportaši "iznutra" doživljavaju uzbuđenje i šušur koji se svake godine stvori oko jednog od najgledanijih događaja u Americi.

– Odnosa Amerikanaca prema ženskoj košarci zapravo mi je bio najveći šok kada sam došla u SAD. "March Madness" jedan je ludi period koji sam imala sreće iskusiti četiri puta, a do Final Foura dospjeli smo čak tri puta u moje četiri godine. Taj osjećaj se ne može opisati. Uvijek se naježim samo dok se prisjećam igranja na tako velikoj pozornici, gdje ne možeš sakriti nijednu pogrešku, a milijuni ljudi koji gledaju žele da izgubiš i navijaju protiv tebe. To je san svakog igrača i igračice na koledžu i iako nismo uspjeli osvojiti prvenstvo, bilo mi je jedno od najboljih iskustava u životu.

Igrat ću za Hrvatsku

S obzirom na studij i boravak u SAD-u, Nika posljednjih godina nije puno nastupala za hrvatsku reprezentaciju.

– Da nije bilo ozljede, definitivno bih bila s hrvatskom reprezentacijom koja je igrala kvalifikacije za Europsko prvenstvo. Apsolutno imam želju nastupati za hrvatsku reprezentaciju kada se u potpunosti oporavim i veselim se toj prilici – zaključila je Nika Mühl.