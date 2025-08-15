Naši Portali
ALEKSANDER ČEFERIN

Čelnik Uefe otkrio hoće li Izrael doživjeti sudbinu Rusije: 'U slučaju iz Austrije radi se o skroz glupom sucu'

UEFA Women's Euro 2025 - Final - England v Spain
DENIS BALIBOUSE/REUTERS
VL
Autor
Hina
15.08.2025.
u 14:39

"U principu nisam zagovornik da se sportašima ne dopusti natjecanje. U slučaju Rusije vidimo da se sportaši ne natječu tri i pol godine, a rat je još gori nego što je bio. Znam da su mnogi protivnici režima, ali i dalje ne mogu igrati... Ali ovdje je sport snažno isprepleten s politikom i politika je ovdje uvelike uključena."

Ja nisam zagovornik zabrane natjecanja sportašima, kazao je u intervjuu za RTV Sloveniju predsjednik Europskog nogometnog saveza (UEFA) Aleksander Čeferin odgovarajući na pitanje zašto Izrael, za razliku od Rusije, može nastupati na natjecanjima pod okriljem UEFA-e. Na pitanje zašto UEFA ima drugačiju politiku prema Rusiji i Izraelu, Čeferin je odgovorio da je to legitimno pitanje.

"U principu nisam zagovornik da se sportašima ne dopusti natjecanje. U slučaju Rusije vidimo da se sportaši ne natječu tri i pol godine, a rat je još gori nego što je bio. Znam da su mnogi protivnici režima, ali i dalje ne mogu igrati... Ali ovdje je sport snažno isprepleten s politikom i politika je ovdje uvelike uključena."

Čeferin je dalje objasnio da je za sada UEFA-ina odluka da Izrael može nastupiti. „Vrlo mi je teško komentirati što bi se moglo dogoditi. Ali u principu mislim da bi svi sportaši trebali imati priliku natjecati se i da bi se ostale stvari trebale rješavati drugačije.“ Za Odmeve, Čeferin se dotaknuo i nedavno završenih velikih nogometnih natjecanja - Svjetskog klupskog prvenstva i Europskog prvenstva za žene. U vezi sa Svjetskim klupskim prvenstvom, među nogometnom javnošću postavljaju se pitanja o prenatrpanom rasporedu, a Čeferin ocjenjuje da su igrači više siti svega nego gledatelji.

"Mislim da više nema mjesta za bilo kakvo novo natjecanje. Čak je i Svjetsko klupsko prvenstvo, po mom i našem mišljenju, nešto što već previše opterećuje igrače. Održava se nakon sezone i igrači su praktički ostali bez odmora."

Žensko prvenstvo u Švicarskoj, međutim, pozitivno ga je iznenadilo. „Svi su nam stadioni bili rasprodani. Moram reći da ni u Švicarskoj nisam ovo očekivao. Na prethodnom Europskom prvenstvu u Engleskoj sam nekako očekivao više, ali sada sam pozitivno iznenađen.Naravno, financijski još uvijek nije toliko uspješno, ili još uvijek na neki način gubimo novac. Ali kažem da to nije gubitak, to je ulaganje u ženski nogomet.“

S obzirom na nedavni prosvjed slovenskih odbojkaških reprezentacija, koje se nisu rukovale s izraelskom reprezentacijom nakon kvalifikacijske utakmice za Europsko prvenstvo, Čeferin je rekao da je teško komentirati njihovu odluku, ali da mu se na principijelnoj razini ne sviđa ako se sportaši međusobno ne rukuju. Za Odmeve, predsjednik UEFA-e komentirao je i nedavni incident u Koruškoj u Austriji, kada je nogometni sudac na utakmici u Klagenfurtu zahtijevao da trener slovenskog kluba SAK iz Klagenfurta s igračima razgovara njemački. Slučaj je izazvao oštar prosvjed kluba i izraze podrške iz Slovenije i šire. Austrijski savez sudaca također se javno ispričao i najavio da će pokrenuti odgovarajući postupak protiv suca.

Čeferin je objasnio da je odmah nakon prvih medijskih napisa kontaktirao Austrijski nogometni savez o slučaju, koji je bio ogorčen ponašanjem suca i poduzeo mjere, a tek su potom uslijedila pisma političara iz Slovenije. Ocijenio je da se u ovom slučaju jednostavno radi o "potpuno glupom sucu".

