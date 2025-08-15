Naši Portali
BOLNA ELIMINACIJA

Regionalni mediji udarili po Hajduku zbog blamaže. Pišu o 'sramoćenju hrvatskog nogometa'

Robert Matić / Hajduk.hr
VL
Autor
Vecernji.hr
15.08.2025.
u 11:39

Regionalni mediji popratili su Hajdukovo ispadanje od albanskog predstavnika

Nogometaši splitskog Hajduka nisu se uspjeli plasirati u zadnje, 4. pretkolo Konferencijske lige, oni su u uzvratnom dvoboju 3. pretkola u Tirani izgubili od Dinamo Cityja sa 1-3 nakon produžetka te tako ispustili prednost od 2-1 s kojom su doputovali u Albaniju. Golove za domaće postigli su Baton Zabergja (14), Erdion Qardaku (109) i Hekuran Berisha (111), dok je jedini pogodak za Hajduk zabio Fran Karačić (99).

Regionalni mediji popratili su Hajdukovo ispadanje od albanskog predstavnika.

Srpski Telegraf donosi naslov "Hajduk Split se osramotio u Tirani: Albanci ih izbacili iz Europe poslije produžetaka, presudili im tzv. Kosovari!" piše: "Prolazak pretkola i i igranje glavne faze u Europi a i ove godine ostaje pusti san na Poljudu.Imao je Hajduk prednost od 1:0 iz prve utakmice, euforija je zahvatila Split, pa je 1.500 pristalica Torcide otišlo u Tiranu. Međutim, tamo su doživjeli tešku noć."

Telegraf također dodaje: "Baton Zabergja, fudbaler s tzv. Kosova je načeo mrežu Splićana u 14. minutu. Uslijedila je rovovska borba, a bitan moment dogodio se u 78. minuti, kada je Bamba dobio žuti karton i ostavio Hajduk s igračem manje. Ušlo se nakon toga u produžetak, gdje je na startu u igru ušao i Ante Rebić, najveće pojačanje kluba s Poljuda. Fran Karačić je u 99. minutu zatresao mrežu i donio veliku radost Hrvatima. Međutim, brzo je zabio Eridon Qardaku, a onda je Hekuran Berisha, još jedan fudbaler tzv. Kosova u 111. minuti povisio prednost i eliminirao Splićane."

Srpski Blic objavio je naslov "Nova sramota hrvatskog nogometa: Hajduk ispao od Albanaca, Dinamo je zauvijek noćna mora klubu iz Splita", a u tekstu komentira: "Nogometaši splitskog Hajduka doživjeli su novi veliki europski šok. Hrvatski klub iz Europe je izbacio Dinamo iz Tirane."

Portal Sportsport iz BiH donosi naslov "Tragedija za Hajduk u Tirani: Projektil uništio snove Bijelima. Opet bačena ljaga na hrvatski nogomet."

