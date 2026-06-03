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ROLAND GARROS

Čeka nas talijanski dvoboj u polufinalu: Arnaldi si osigurao popravak renkinga za 70 mjesta.

French Open
GUGLIELMO MANGIAPANE/REUTERS
VL
Autor
Hina
03.06.2026.
u 23:11

Arnaldijev fantastičan uspon se tako nastavio, turnir je započeo kao 104. tenisač svijeta, trenutno je skočio na 34. mjesto

Talijani Matteo Arnaldi i Flavio Cobolli izborili su plasman u polufinale drugog teniskog Grand Slama sezone, Roland Garrosa.

Bit će to prvo talijansko polufinale u povijesti Roland Garrosa. Talijani će sigurno imati i predstavnika u finalu, a zadnji talijanski pobjednik u Parizu bio je Adriano Panatta 1976. godine.

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Arnaldi se plasirao u polufinale nakon što mu je sunarodnjak Matteo Berrettini predao meč zbog ozljede u drugom setu nakon što je prvi izgubio sa 5-7, a u drugom je gubio 2-5.

Arnaldijev fantastičan uspon se tako nastavio, turnir je započeo kao 104. tenisač svijeta, trenutno je skočio na 34. mjesto.

U polufinalu će igrati protiv sunarodnjaka Flavia Cobollija koji je pobijedio Kanađanina Felixa Augera Aliassimea sa 4-6, 6-4, 6-4, 6-4.

Cobolli je ovom pobjedom izborio svoj prvi plasman u polufinale nekog Grand Slama, a ujedno je i osigurao ulazak među 10 najboljih na novoj ATP ljestvici. Arnaldi je također prvi put dogurao do Grand Slam polufinala.
Ključne riječi
talijani polufinale Flavio Cobolli Roland Garros

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