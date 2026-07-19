Francuskoj zvijezdi prijeti izbacivanje iz reprezentacije zbog sramotnog ponašanja

Francuska nogometna reprezentacija tijekom većine Svjetskog prvenstva djelovala je kao vjerojatno najveći favorit za osvajanje naslova svjetskog prvaka, samo da bi prvo izgubila u polufinalu od Španjolske, a onda i od Engleske u susretu za treće mjesto. Da stvar bude igrač, jedan od ključnih igrača možda si je sam zatvorio vrata reprezentacije.

22-godišnji Rayan Cherki jedan je od najvećih francuskih talenata i igrač na kojeg se računa u budućnosti, ali svojim ponašanjem šalje krivu poruku izbornicima i trenerima. Didier Deshamps odradio je protiv Engleske posljednju utakmicu na klupi Tricolora, a dok je pokušavao Cherkiju dati upute igrač ga je u potpunosti ignorirao.

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Deschamps je odlučio ne osvrtati se pa se okrenuo Michaelu Oliseu, ali francuski mediji javljaju kako Cherkiju ovo nije prvi takav slučaj. Ističu kako bi ga takvo ponašanje moglo do danjega izbaciti iz reprezentacije, pogotovo ako novi izbornik postane Zinedine Zidane, trener koji je poznat po inzistiranju na disciplini.