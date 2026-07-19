Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 147
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SLAVEN BILIĆ
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
UŽIVO
UŽIVO Počelo je veliko finale s puno iznenađenja u sastavima
Yamal s 19 godina nastupio u finalu SP-a i postao prvi čovjek kojem je ovo uspjelo
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
VELIKA OBJAVA

VIDEO Dinamo raspametio navijače: Plavi otkrili kako će izgledati treći dres ove sezone

Zagreb: Pripremna utakmica GNK Dinamo- Koper
Igor Soban/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
19.07.2026.
u 20:38

Ovratnik je crveni, a dizajn je inspiriran jednim od simbola Zagreba - šestinskim kišobranom.

Nogometaši Dinama u srijedu utakmicom protiv Thuna u drugom pretkolu Lige prvaka otvara novu sezonu. Čeka ih težak zadatak protiv švicarskog prvaka, a u Švicarsku će se uputiti sutra prijepodne. Večer prije puta, Dinamo je na svojim društvenim mrežama oduševio navijače velikom objavom.

Plavi su po prvi puta otkrili kako će izgledati treći dres momčadi za ovu sezonu. On će, kao i četvrti koji je posebno dizajniran za otvaranje stadiona u Kranjčevićevoj, biti crni sa zlatnim grbom na prsima. Ovratnik je crveni, a dizajn je inspiriran jednim od simbola Zagreba - šestinskim kišobranom.

- Kad se spoje zagrebačka tradicija i slavna povijesti Dinama... 

Predstavljamo treći dres za sezonu 2026/27, inspiriran jednim od najprepoznatljivijih simbola Zagreba - šestinskim kišobranom.




Prilikom kreiranja nove garniture vodili smo se željom da dizajn i ovoga puta bude čvrsto vezan uz identitet našega grada, ali i uz vrijednosti koje baštinimo već više od stoljeća. Uz svima drag i prepoznatljiv motiv šestinskog kišobrana na rukavu, dresom se provlače i crvena te žutozlatna boja - podsjetnik na prve boje purgerskog kluba iz davne 1911. godine.

Treći Dinamov dres odmah je dostupan na našem webshopu, a od sutra i u svim službenim Dinamovim fan shopovima! - napisali su iz kluba.
Ključne riječi
dres Dinamo

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!