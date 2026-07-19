VIDEO Dinamo raspametio navijače: Plavi otkrili kako će izgledati treći dres ove sezone

Nogometaši Dinama u srijedu utakmicom protiv Thuna u drugom pretkolu Lige prvaka otvara novu sezonu. Čeka ih težak zadatak protiv švicarskog prvaka, a u Švicarsku će se uputiti sutra prijepodne. Večer prije puta, Dinamo je na svojim društvenim mrežama oduševio navijače velikom objavom.

Plavi su po prvi puta otkrili kako će izgledati treći dres momčadi za ovu sezonu. On će, kao i četvrti koji je posebno dizajniran za otvaranje stadiona u Kranjčevićevoj, biti crni sa zlatnim grbom na prsima. Ovratnik je crveni, a dizajn je inspiriran jednim od simbola Zagreba - šestinskim kišobranom.

- Kad se spoje zagrebačka tradicija i slavna povijesti Dinama...



Predstavljamo treći dres za sezonu 2026/27, inspiriran jednim od najprepoznatljivijih simbola Zagreba - šestinskim kišobranom.

Prilikom kreiranja nove garniture vodili smo se željom da dizajn i ovoga puta bude čvrsto vezan uz identitet našega grada, ali i uz vrijednosti koje baštinimo već više od stoljeća. Uz svima drag i prepoznatljiv motiv šestinskog kišobrana na rukavu, dresom se provlače i crvena te žutozlatna boja - podsjetnik na prve boje purgerskog kluba iz davne 1911. godine.Treći Dinamov dres odmah je dostupan na našem webshopu, a od sutra i u svim službenim Dinamovim fan shopovima! - napisali su iz kluba.