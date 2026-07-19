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PREDVIĐANJE

Svjetski prvak s Njemačkom najavio finale SP-a: 'Ako se ovo dogodi, zaboravite na sve'

LaLiga - Real Madrid v Real Sociedad
Isabel Infantes/REUTERS
VL
Autor
Večernji.hr
19.07.2026.
u 20:12

Ako momčad poput Španjolske uspije nametnuti svoju igru dok vodi, nitko ne želi igrati protiv nje

Aktualni europski prvak Španjolska i svjetski prvak Argentina za nešto manje od sat vremena odlučuju novog ili starog prvaka svijeta. U 21 sat po hrvatskom vremenu, na MetLife stadionu u New Yorku počinje veliko finale SP-a. Svoje predviđanje za samu utakmicu dao je svjetski prvak s Njemačkom iz 2014. Toni Kroos u emisiji koju s bratom Felixom vodi na TikToku.

- Ako momčad poput Španjolske uspije nametnuti svoju igru dok vodi, nitko ne želi igrati protiv nje. Ako Španjolska povede 1:0, možete sve zaboraviti. Argentina bi mogla primiti tri ili četiri gola jer jednostavno neće pronaći rješenje - direktno je rekao Kroos.

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Potom se okrenuo Argentini i rekao kako smatra da Gaučosi nisu bolja reprezentacija od Njemačke koja je ispala u šesnaestini finala, što se igračkog kadra tiče, ali da imaju sjajan mentalitet.

- Argentina nije bolja od Njemačke, ali ima nevjerojatan mentalitet i Messija, koji ju je odvukao do finala. Primjećujem da njegova inteligencija na terenu neprestano raste - zaključio je bivši veznjak Bayerna i Real Madrida.
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Toni Kroos Španjolska nogometna reprezentacija argentinska nogometna reprezentacija SP 2026. finale SP-a

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