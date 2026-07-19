FOTO Pijavica pogodila kamp na Lošinju: Dvoje ljudi završilo u bolnici

Snažno nevrijeme koje je rano jutros pogodilo otok Lošinj prouzročilo je veliku materijalnu štetu u kampovima Lopari i Rapoča. Prema prvim informacijama, područjem je prošla pijavica koja je čupala stabla iz korijena te oštetila vozila, kamp-prikolice i šatore. U nevremenu su ozlijeđena dva gosta kampa. Zbog težine ozljeda helikopterom su prevezeni na liječenje u KBC Rijeka, prenosi Slobodna Dalmacija.

Fotografije koje su objavili vatrogasci iz kampova Rapoča i Lopari najbolje svjedoče o razmjerima nevremena. Na njima se vide iščupana stabla, uništene kamp-prikolice, smrskani automobili i brojni oštećeni šatori.

Materijalna šteta je velika, a nadležne službe i dalje rade na sanaciji posljedica nevremena te utvrđivanju ukupne štete.