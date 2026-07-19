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RASTANAK SE BLIŽI

Hajduk nezadovoljan potezom ključnog igrača uoči velikih europskih utakmica

Split: Hajduk i Osijek sastali se u 31. kolu SuperSport HNL-a
Sime Zelic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
19.07.2026.
u 19:05

Sigur je s Kanadom s Mundijala ispao 4. srpnja, što znači da se u klub mora vratiti tek u ponedjeljak 26. srpnja

Hajduk uskoro očekuje dvije velike europske utakmice protiv ciparskog Pafosa u drugom pretkolu Europske lige. Bijeli su se nadali kako će u tim susretima moći računati na Niku Sigura, jednog od svojih ključnih igrača, ali jedan njegov potez naišao je na neodobravanje uprave i pokazuje da tomu neće biti slučaj.

Sigur je igrao na Svjetskom prvenstvu za Kanadu, a igrači koji su nastupali na velikim natjecanjima imaju pravo na pauzu od tri tjedna nakon ispadanja s njega. Splićani su se nadali kako će mladi kanadski reprezentativac skratiti svoj odmor i pomoći suigračima protiv Pafosa, ali to ipak neće biti slučaj.

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Sigur je s Kanadom s Mundijala ispao 4. srpnja, što znači da se u klub mora vratiti tek u ponedjeljak 26. srpnja. Prva utakmica protiv Pafosa, na Poljudu, je na rasporedu ovog četvrtka, 23. srpnja. Sigur bi tako nastupiti trebao samo u uzvratu na Cipru 30. srpnja.

Još se ranije nagađalo kako bi Sigur ovog ljeta mogao napustiti Hajduk, a te glasine postaju samo glasnije zbog ovog navodnog sukoba.
Ključne riječi
Niko Sigur Hajduk

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