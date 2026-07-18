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SELI IZ PORTUGALA

Trincao nastavlja karijeru u Al Ahliju

FIFA World Cup 2026 - Portugal Training
AMANDA PEROBELLI/REUTERS
VL
Autor
Hina
18.07.2026.
u 22:00

Trincao je pozornost na sebe svrnuo još 2018. godine kada je s Portugalom osvojio naslov europskog prvaka do 19 godina, 2020. je prešao u Barcelonu, potom je igrao i u Engleskoj za Wolverhampton Wanderers prije no što se vratio u Portugal i potpisao za Sporting.

Portugalski nogometni reprezentativac, 26-godišnji Francisco Trincao karijeru će nastaviti u aktualnom prvaku Azije, saudijskom Al Ahliju u koji je stigao iz lisabonskog Sportinga.

Financijski detalji transfera nisu objavljeni.

Trincao je pozornost na sebe svrnuo još 2018. godine kada je s Portugalom osvojio naslov europskog prvaka do 19 godina, 2020. je prešao u Barcelonu, potom je igrao i u Engleskoj za Wolverhampton Wanderers prije no što se vratio u Portugal i potpisao za Sporting.
Ključne riječi
transferi Francisco Trincao

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