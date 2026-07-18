Trincao nastavlja karijeru u Al Ahliju

Portugalski nogometni reprezentativac, 26-godišnji Francisco Trincao karijeru će nastaviti u aktualnom prvaku Azije, saudijskom Al Ahliju u koji je stigao iz lisabonskog Sportinga.
Financijski detalji transfera nisu objavljeni.
Trincao je pozornost na sebe svrnuo još 2018. godine kada je s Portugalom osvojio naslov europskog prvaka do 19 godina, 2020. je prešao u Barcelonu, potom je igrao i u Engleskoj za Wolverhampton Wanderers prije no što se vratio u Portugal i potpisao za Sporting.
SMOKVICA KRMPOTSKA
FOTO Za 155 tisuća eura prodaje se apartman iz snova: Dva balkona, pogled na more i roštilj u zelenilu
SVE JE ZABILJEŽILA
FOTO Evo kako je muž Marijane Batinić uredio okućnicu njihove vikendice, rezultat je idilična oaza
2
POTPUNO RENOVIRAN
FOTO Pogled na cijeli Zagreb i useljenje bez ulaganja: Evo koliko košta ovaj stan u Zagrebu
SAVJETI ZA BOLJU SVAKODNEVICU