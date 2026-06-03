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TEŽAK PORAZ

Sabalenka iznenadila navijače izjavom nakon četvrtfinala Roland Garrosa: 'Želim se ostaviti tenisa'

French Open
STEPHANIE LECOCQ/REUTERS
VL
Autor
Večernji.hr
03.06.2026.
u 19:39

Sabalenka će tako ostati na četiri Grand Slam naslova, dva Australian Opena i dva US Opena

Prva igračica svijeta Arina Sabalenka šokantno je ispala s drugog Grand Slam turnira sezone Roland Garrosa. Bolja od nje u četvrtfinalu bila je 25. igračica svijeta, Ruskinja Diana Šnajder. Sabalenka je uvjerljivo uzela prvi set sa 6:3 i povela 4:1 u drugom da bi potom pala i do kraja meča uzela samo jedan gem. Završilo je 3:6, 7:5 i 6:0 za Šnajder.

Sjajna Bjeloruskinja tako je ostala bez prilike da dođe do naslova i na trećem Grand Slam turniru. Put do trofeja joj se praktički otvorio nakon što su rano ispale trostruka pobjednica Iga Šwiatek i prošlogodišnja osvajačica, koja je u finalu svladala baš Sabalenku, Coco Gauff. Sabalenka će tako ostati na četiri Grand Slam naslova, dva Australian Opena i dva US Opena.

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- Nemam nikakvih misli ni emocija. Trenutačno samo želim odustati od tenisa... ali vidjet ćemo sve za nekoliko dana. Nadam se da ću se mentalno ponovno vratiti na pravi put - rekla je nakon teškog poraza.

Pobjednica Šnajder u polufinalu igrat će priv poljske kvalifikantice Maje Čvalinske, 114. tenisačice svijeta. Pruža joj se tako odlična prilika da uđe u finale na pariškoj zemlji gdje će čekati bolju iz dvoboja Mirre Andrejeve i Ukrajinke Marte Kostjuk.

- Iskreno, ostala sam bez riječi. Presretna sam. Uvjeti su bili teški zbog vjetra, a ovo mi je bio prvi put da igram protiv nje. Bila sam jako nervozna. U prvom setu samo sam se pokušavala priviknuti na njezinu igru i na uvjete. Ona je broj jedan na svijetu, pa sam samo nastojala dati sve od sebe do samog kraja i boriti se za svaki poen - rekla je Šnajder nakon pobjede.
Ključne riječi
tenis Roland Garros Arina Sabalenka

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