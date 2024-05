Cedevitaši pretrčali dinamovce, pobijeđeni nezadovoljni sudačkim kriterijem

U najzanimljivijem četvrtfinalnom paru doigravanja za košarkaškog prvaka Hrvatske, gledali smo i najdinamičniju predstavu. Na krilima agresivne obrane i odličnog trčanja, Cedevita Junior pobijedila je Dinamo sa 95:82 i povela s 1-0 u seriji na dvije pobjede.

Nakon prvih 20 minuta u prednosti su bili dinamovci (49:43) no u nastavak susreta cedevitaši su iz svlačionice izašli s drugačijom krvnom slikom, "vitamini" su bili puno živahniji. Najviše zahvaljujući mlađahnom Ivanu Bogdanoviću i američko beku-šuteru Allenu, narančasti su napravili seriju 19:4 i stvorili prednost koju nisu do kraja ispuštali.

A tu pobjedu su ponajviše zidali krilo Serdarušić (18 koševa, 5 asista), krilni-centar Karačić (17 koševa, 4 asista), bek-šuter Allen (16 koševa, 4 asista) te mlađahno krilo Ivan Bogdanović (14 koševa). Kod pobijeđenih najzapaženiji su bili Novačić (17 koševa) i Mikšić (17) a nešto suzdržaniji no obično, zbog desetodnevne pauze u treninzima, bili su starteri Vučić (12 koševa, 5 skokova) i bek Garafolić (10 koševa). A njihov trener Josip Sesar ovako je opisao razloge poraza:

- Moj je dojam da je utakmicu prelomila trica Rašića na samom isteku treće četvrtine koja kao da je slomila ambiciju mojih igrača. Presudilo je trčanje cedevitaša, previše laganih koševa iz kontri a zabili su ih 24. Osim toga, ja sam u nekim razdobljima morao prištedjeti Garafolića i Vučića koji nisu 10 dana trenirali. U svakom slučaju, ako se želimo vratiti u Dom sportova mi se u ponedjeljak u Draženovu domu moramo držati svog ritma, ne smijemo upasti u njihov. Moramo bolje zatvarati defenzivni skok i brže trčati u obranu.

A u tome je bio ključ pobjede cedevitaša. Agresivna obrana iz koje su sijevali tranzicijski napadi pa je trener domaćina Damir Mulaomerović s razlogom dijelio komplimente svojim igračima:

- Drugo poluvrijeme smo svi dobro reagirali. Igralo se s niskim petorkama, bilo je tu dosta nadmudrivanja. U prvom dijelu je Dinamo, kao iskusnija momčad, znalački kažnjavao naše pogreške. No, ponosan sam na momke kako su igrali drugo poluvrijeme. Prije svega defenzivno a u napadu smo dolazili do dobrih rješenja. Kada igramo dobru obranu onda igramo svoju, brzu, košarku. Kada smo ubrzali, došli smo do laganih koševa, otvorenih šuteva, diglo se i samopouzdanje. Mislim da igramo lijepu košarku. Kad si mlad sve polazi od agresivnosti u obrani.

A u toj agresivnosti cedevitaša čelnici suparničkog kluba registrirali su sudački kriterij koji njihovu sastavu nije odgovarao pa su nakon susreta negodovali. A nezadovoljni su bili i Dinamovi navijači, skupina Bad Blue Boysa, koju je iz dvojke Doma sportova, na poluvremenu, iz dvorane ispratila Interventna policija.

No, sve to imat će priliku nadoknaditi dinamovci u ponedjeljak od 20.45 kada u Draženovu domu počinje uzvratna utakmica četvrtfinala između ovih dvaju zagrebačkih klubova. Dinamovci će imati priliku izjednačiti se u pobjedama a cedevitaši će biti u prigodi da završe posao i pričekaju da se Zadar obračuna s Dubravom pa da se u polufinalu nadjačavaju s braniteljem naslova.