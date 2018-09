Cedevita u Laktašima preko Zadra do polufinala

Košarkaši Cedevite u četvrtfinalnom su susretu Superkupa regionalne ABA lige u Laktašima svladali Zadar s 85:77 (23:17, 20:20, 20:30, 22:10).

Susret dva hrvatska predstavnika na otvaranju sezone obilovao je preokretima, o na kraju je kvalitetnija Cedevita uspjela opravdati status favorita. Cedevita je u prvom poluvremenu povela i sa 12 poena prednosti, no Zadar je do odlaska na odmor smanjio na šest da bi u nastavku nakon što je Cedevita stigla do vodstva 61:51 uslijedila odlična serija Zadrana od 16:2 kojom su uoči posljednjih 10 minuta imali prednost 67:63.

Tu prednost Zadar je držao do pet minuta prije kraja, a onda je Cedevita čvršćom igrom u obrani prisilila Zadrane na veliki broj izgubljenih lopti što je rezultiralo odlučujućom 14:2 serijom zagrebačkog sastava kojom je osigurao pobjedu.

James Bell je sa 23 koša bio najefikasniji kod Cedevite, Andrija Stipanović i Augusto Cesar Lima su dodali po 14, dok su Malcolm Grant sa 21 i Šime Špralja sa 12 ubačaja bili najbolji kod Zadra.

Cedevita, koja u Laktašima brani naslov pobjednika Superkupa, u subotnjem će polufinalu igrati protiv boljeg iz ogleda Crvena zvezda - Olimpija. Drugi polufinalni par čine Partizan i Budućnost.

