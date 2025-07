Ceca Ilić: Gdje je ljepše biti nego kod kuće, gdje je ljepše igrati nego pred svojim navijačima

Osijek je od 2. do 13. srpnja domaćin Svjetskom prvenstvu za odbojkašice do 19 godina. Prije dvije godine naše su djevojke zauzele peto mjesto, a i od ove se generacije očekuje dobar rezultat jer su prije dvije godine na Europskom prvenstvu do 17 godina osvojile brončanu medalju. Reprezentacija se za ovo Svjetsko prvenstvo pripremala gotovo mjesec dana u Sloveniji, pod vodstvom izbornice Svetlane Cece Ilić, vrhunske stručnjakinje s međunarodnim igračkim i trenerskim iskustvom. Ona se ne boji što njezine ovako mlade i još nedovoljno iskusne igračice nastupaju pred domaćom publikom, koja bi ih, prema mišljenju skeptika, mogla i sputati. Naprotiv, Ceca kaže:

– Gdje je ljepše biti nego kod kuće, gdje je ljepše igrati nego pred svojim navijačima?! Nemamo nikakav strah, dapače – želimo se pokazati u najboljem svjetlu pred svojom publikom, koja će, nadamo se i priželjkujemo, ispuniti tribine u dvorani i glasno navijati za nas.

Naša je izbornica oduvijek bila borac, pa te svoje osobine prenosi i na mlađe naraštaje. Pripreme su, kaže, odradili kako su i zamislili, na raspolaganju ima ono najbolje što Hrvatska nudi u ovom godištu i jedva čeka, zajedno s djevojkama, da natjecanje počne.

– Fokus nam je isključivo na prvoj utakmici, danas u 18.15 sati, protiv reprezentacije Njemačke. Otvaranje Svjetskog prvenstva nam je jako važno – pogotovo zbog samopouzdanja – a i nakon što se odigraju utakmice 1. kola, neke će nepoznanice, ako su uopće postojale, nestati. Radile smo dobro, naporno, forma je optimalna, djevojke su fizički spremne za sve napore, atmosfera u ekipi je vrhunska – i to su sve činjenice koje nam daju za pravo nadati se odličnom krajnjem rezultatu.

Hrvatska i Srbija domaćini su dvjema skupinama – u Osijeku se igraju skupine A i C, u Vrnjačkoj Banji skupine B i D. Istovremeno će se igrati na četiri terena, s po tri utakmice u svakoj skupini svakog natjecateljskog dana. U svakoj skupini nalazi se šest reprezentacija, a u prvoj fazi natjecanja igra se od 2. do 7. srpnja, s jednim danom odmora – 5. srpnja.

Četiri najbolje reprezentacije u konačnom poretku iz svake skupine nastavljaju borbu za medalje, dok će ostale igrati u doigravanju za poredak od 17. do 24. mjesta.

U našoj skupini A, uz Hrvatsku i Njemačku, nalaze se još reprezentacije Tajlanda, Egipta, Kanade i Meksika. Ono što još valja istaknuti jest to da je skupina C, s kojom se naša skupina križa u daljnjoj fazi natjecanja, iznimno jaka – tu su reprezentacije Sjedinjenih Američkih Država, Perua, Španjolske, Turske, Poljske i Bugarske, aktualnih europskih prvakinja do 18 godina.

Ali, kako kaže naša iskusna izbornica Svetlana Ilić:

– Najprije prva utakmica u skupini – želimo dobro otvoriti Svjetsko prvenstvo protiv Njemačke, a potom idemo redom: Meksiko, Kanada, Egipat i Tajland, posljednjeg dana igranja po skupinama.