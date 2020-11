Cavaniju prijete tri utakmice suspenzije zbog rasističkog komentara na Instagramu

Urugvajskom napadaču Edisonu Cavaniju prijeti suspenzija od tri utakmice zbog korištenja nedopuštenih izraza na Instagramu prema propisima Engleskog nogometnog saveza (FA).

Cavani je u nedjelju bio junak u gostujućoj pobjedi Manchester Uniteda (3-2) protiv Southamptona. Urugvajac je postigao dva gola i upisao asistenciju u preokretu "Crvenih vragova" koji su nakon sat vremena igre gubili 0-2.

Odgovarajući na čestitke nakon utakmice, Cavani je na jednu poruku prijatelja na Instagramu odgovorio sa "Gracias, negrito". Urugvajski napadač je brzo obrisao poruku, međutim to ga neće spasiti od kazne, prenose engleski mediji.

Iz kluba su branili svog igrača pojasnivši kako je Cavani tu riječ upotrijebio na nježan način i da ima drugačije konotacije u Južnoj Americi, no FA će istražiti njegovu objavu, a kazna za takvu objavu na društvenim mrežama podrazumijeva minimalno tri utakmice suspenzije.

FA je izdao smjernice uoči ove sezone kako bi pokušao suzbiti rasistički i diskriminatorni jezik i ponašanje, a prijestupi na društvenim mrežama podrazumijevaju minimalnu zabranu od tri utakmice.

Zanimljivo, napadač Watforda Troy Deeney smatra kako bi Cavani trebao biti suspendiran na više od tri utakmice.

"Mislim da zabrana od tri utakmice nije dovoljna. To je bila promišljena objava. Napisao je to, razmislio o tome," kazao je napadač Watforda u emisiji talkSPORT.

"On niti u jednom trenutku nije pomislio "to nije u redu" - to me pomalo zabrinulo," dodao je.

FA je prošle sezone kaznio veznjaka Manchester Cityja Bernarda Silvu i veznjaka Tottenhama Delea Allija s jednom utakmicom neigranja nakon objava koje su kršile FA smjernice.

Alli je kažnjen jer je 6. veljače objavio video u kojem u zrakoplovnoj luci ismijava jednog Azijata, dok je Silva dobio zabranu nakon što je objavio, a zatim i izbrisao tweet kojim je usporedio suigrača Benjamina Mendyja s likom iz crtića na brendu španjolske čokolade.