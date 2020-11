Iz Barce priznali: Odbili su 250 milijuna eura za Messija

Barcelona je 2006. odbila ponudu Intera vrijednu 250 milijuna eura za Lionela Messija, otkrio je bivši Barcin predsjednik Joan Laporta u razgovoru za Radio Onda Cero.

Laporta je bio predsjednik Barcelone od 2003. do 2010. godine, a sada je i službeno objavio svoju kandidaturu da ponovno postane predsjednik nakon ostavke Josepa Maria Bartomeua.

- Odbili smo ponudu od 250 milijuna eura koju je 2006. poslao Inter. Massimo Moratti ga je želio dovesti u svoj klub - kazao je Laporta pod čijim vodstvo je Barca osvojila 12 trofeja pri čemu dvije Lige prvaka i četiri naslova španjolskog prvaka.

- Nitko tko voli Barcelonu ne može sumnjati u Messija. Nadam se da ću biti izabran za predsjednika i onda ću razgovarati s njim - dodao je.

Katalonski div se nalazi u teškoj financijskoj situaciji i vodstvo kluba je dogovorilo smanjenje plaća igračima i članovima stručnog stožera te tako uštedio 122 milijuna eura u ovoj sezoni, te 50 milijuna eura kroz naredne tri godine.

Španjolski mediji navode kako su dugovi Barcelone veći od 400 milijuna eura.

- Imamo i plan za oporavak dramatične ekonomske situacije u klubu - nastavio je Laporta.

- Ne možemo popraviti svijet, ali ga možemo učiniti boljim mjestom i to želimo učiniti napornim radom, strašću i ljubavlju. Želimo donijeti sreću ljudima, to nije izborno obećanje. To je etička, građanska i moralna obveza - naglasio je Laporta.

Izbori za predsjednika Barcelone su 24. siječnja iduće godine.