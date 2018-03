Čarobnjak dobio nasljednika? Egipatski 'Messi' hrani i gladne

'Samo Messi može zabiti takav gol', uskliknula je legenda Liverpoola Jaime Carragher nakon što je Mohamed Salah prošao kroz obranu Tottenhama i zabio za remi 2:2 u sudačkoj nadoknadi 5. veljače ove godine.

Nakon nove briljantne predstave 25-godišnjeg Egipćanina koji je s četiri gola i asistencijom potopio Watford mnogi se pitaju je li Salah uistinu legitimni nasljednik čudesnog Argentinca i nazivaju li ga s pravom egipatski Messi. Trener Redsa Jürgen Klopp spušta loptu na zemlju.

– Mo ne voli da ga se uspoređuje s Messijem... pa ovo što Messi radi svih ovih godina, posljednji igrač koji je imao toliki utjecaj na momčad bio je Diego Maradona. Salah je na dobrom putu da ga se može usporediti s Leom – jasan je trener Liverpoola.

Ruši rekorde

No, brojke jasno pokazuju da je Salah ove sezone itekako blizu Argentinca, ako ne i bolji. Iza njega je 41 utakmice u kojoj je zabio nevjerojatnih 36 golova uz 12 asistencija u svim natjecanjima. Za usporedbu, Messi je na 35 golova uz 16 asistencija.

Egipatski Messi srušio je niz rekorda ove sezone, s 36 golova najefikasniji je debitant u dresu Redsa, prvi je Afrikanac koji je zabio 28 golova u Premijernoj ligi, prvi je Egipćanin koji je zabio hat-trick u Engleskoj, ujedno prvi i s četiri gola, a zanimljivo je da je do ta četiri gola protiv Watforda došao iz četiri udarca čime je izjednačio rekord Andreja Aršavina iz 2009.

A koliko je samo sumnji bilo kada ga je Klopp za 42 milijuna eura prošlog ljeta doveo iz Rome, jer Egipćanin je već imao jednu priliku u Premijernoj ligi kada ga je Jose Mourinho u siječnju 2014. doveo iz Basela u Chelsea za 16,5 milijuna eura. Portugalac jednostavno s njim nije imao strpljenja, pa je Salah odigrao samo 19 utakmica za plave. Zle krvi između njih nema.

– Nisam iznenađen njegovim dobrim igrama. Pa zbog sjajnih izvedbi sam ga doveo u Chelsea. No, ponekad igrači trebaju vremena da se prilagode na novu momčad. On se jednostavno nije uklopio u našu momčad, što se zna dogoditi nekim igračima, to je nogomet.

Za razliku od Chelseaja, na Anfieldu je 25-godišnjak eksplodirao. Mourinho ističe da velike zasluge za to ima iskustvo u Serie A gdje je sazrio kao igrač. Jedan od onih koji je od prvog dana vjerovao da će uspjeti u Liverpoolu bio je hrvatski branič Dejan Lovren.

– On će se savršeno uklopiti u naš sustav – rekao je Lovren i pogodio. Hrvatski branič često se na društvenim mrežama hvali dobrim odnosom sa Salahom, no nije jedini, Egipćanina suigrači, ali i protivnici, jako cijene. Razlog tome je što ga novac nije promijenio. Ostao je skroman i ponizan.

– Hvala suigračima, bez njih ne bih ostvario ove brojke. Bilo je najvažnije ovako reagirati nakon poraza od Uniteda – rekao je Salah.

Redsi uz njega opet sanjaju

Koliko je veliki čovjek pokazuje i djelima izvan terena. Ima humanitarnu organizaciju koja se brine za gladne, u Egiptu je također financirao gradnju škole i sportske dvorane, a u Gizi donirao je bolnici opremu vrijednu 550.000 eura kako bi se mogla presađivati koštana srž. Nedavno je obitelji jednog teško bolesnog dječaka osobno ponudio da mu plati liječenje koje mu roditelji nisu mogli priuštiti. Stigne se brinuti i o gospodarstvu svoje zemlje pa je potkraj prošle godine uplatio gotovo 240.000 eura da egipatska vlada održi tečaj egipatske funte.

Skromnost je pokazao i nakon što je golom odveo Egipat na Svjetsko prvenstvo u Rusiju. Kao znak zahvale država mu je ponudila vilu, no on je poručio da novac u toj vrijednosti doniraju djeci u njegovu selu. Gospodin na terenu i izvan njega, no da sezonu u Liverpoolu okruni na najbolji mogući način potreban je barem jedan trofej. Jedina nada ostala je Liga prvaka, gdje Liverpool u četvrtfinalu čeka moćni Manchester City.

Nastavi li Salah s takvim igrama, sve je moguće... Sigurno je da se za njega može reći da je već sad Liverpoolov Messi, no nema sumnje da nakon ovakve sezone rastu i očekivanja navijača, pa i nada da im jednog dana može donijeti prvi naslov prvaka Engleske nakon 1990. Kakva bi to tek priča bila. Zbog izvedbi na terenu, ali i izvan njega, reći ćemo da to zaslužuje.

POGLEDAJTE VIDEO NAJLUĐIH NOGOMETNIH PROMAŠAJA