Čačić: Dobar Dinamo, bili smo puno bolji, Budicin: Pa netko je dozvolio Selahiju da se ženi ovaj vikend

Dinamo je na Maksimiru dominantno slavio protiv Rijeke 3:1 i učvrstio prvo mjesto u hrvatskom prvenstvu.

Trener Ante Čačić bio je zadovoljan prikazanim od svojih igrača.

- Moram čestitati igračima koji su ozbiljno ušli u utakmicu i angažirano. Dobro smo se postavili, lopta je išla brzo i tečno, zabili dva gola. Veseli me i drugo poluvrijeme, bili smo cijelu utakmicu bolji i imali loptu u posjedu. Možda taj korner ne kad smo primili gol. Vesele me ova tri boda i dobra priprema za utorak. Drago mi je i zbog ljudi koji su vidjeli dobar i rastrčan Dinamo i idemo u nove utakmice. -

- To je svetkovina, ušli smo u najelitnije natjecanje. Nemamo nikakav grč, moramo tražiti šansu, držati kvailtetan gard koji dolikuje kvaliteti koju imamo u HNL-u i to me iznimno veseli. Imamo utakmice svaka tri dana, nismo odgađali nijednu. - najavio je utakmicu protiv Chelseaja u Ligi prvaka.

- Zaslužena pobjeda Dinama, bili su bolji od nas, nismo trebali biti toliko defenzivni, a Dinamo je bio dominantan. Nakon izgubljene lopte nismo mogli izaći iz 20-30 metara. S druge strane, dobili smo korisne informacije o igračima koji su tek došli. Danas je nastupila momčad koja nije igrala nikada zajedno, to je isto jedan razlog zašto smo ovako igrali. Ali moramo biti bolji, trebamo se početi dizati, stanje na tablici nije dobro. - izjavio je Fausto Budicin te objasnio situaciju da se Lindon Selahi ženio ovog vikenda pa nije nastupio.

- Situaciju oko Selahija sam saznao početkom tjedna. Nemam što pametno reći. On nam je bitan igrač, ali netko u klubu mu je dozvolio da organizira vjenčanje u ovom razdbolju. - rekao je trener Rijeke.