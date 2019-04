Budućnost nakon kontroverznog finala ima drastičan zahtjev

Ponukani događajima na odlučujućoj utakmici finalne serije ABA lige u beogradskoj dvorani Aleksandar Nikolić, gdje su navijači Crvene zvezde napali gostujuće košarkaše kad su izašli na zagrijavanje, iz vodstva podgoričkog kluba uputili su priopćenje u kojem traže poništenje finalne serije.

Čelništvo Budućnosti smatra kako snimke prije početka i tijekom odigravanja utakmice jasno pokazuju da zbog napada domaćih navijača na igrače nisu postojali normalni uvjeti za odigravanje utakmice.

Budućnost će do početka nove sezone od vodstva ABA lige tražiti donošenje novih propozicija kojima će biti propisane drastične kazne "za sve klubove koji na svojim utakmicama dopuste i djelić onoga što je KK "Crvena zvezda MTS" na posljednjoj utakmici priredila svom sportskom suparniku".

Podgoričani su u priopćenju nakon izvanredne sjednice Upravnog odbora svog kluba naveli kako su dužni i o svemu izvijestiti i Euroligu, jer je na spomenutoj utakmici "eskaliralo rasističko i nacionalističko navijanje domaćih navijača".

Budućnost je u Beogradu poražena sa 97-54. Svoju odluku da, unatoč strahu za osobnu sigurnost, ipak pošalju momčad na teren i odigraju utakmicu, čelnici Budućnosti su poduprli iznošenjem informacija kako su bili izloženi pritisku od predstavnika ABA lige koji su predstavnicima Budućnosti rekli kako će u slučaju neodigravanja utakmica biti registrirana u korist Crvene zvezde, a podgorički klub biti drastično kažnjen.

Iz Budućnosti tvrde da je glavni sudac utakmice Sašo Pukl došao u njihovu svlačionicu i kazao im kako će Crvena zvezda biti proglašena pobjednikom, ako za pet minuta ne izađu na teren te da su potom tu informaciju predsjedniku podgoričkog kluba u telefonskom razgovoru potvrdili predsjednik ABA lige Igor Dodik i direktor ABA lige Krešimir Novosel.

"U takvoj situaciji procijenjeno je da je bolje da odigramo utakmicu i da se naši igrači sigurno vrate u Podgoricu", stoji u priopćenju.

U razgovoru za Sportske novosti direktor ABA lige Krešimir Novosel rekao je da je bilo dogovoreno kako će "biti ispražnjena prva dva reda na tribinama iza klupe Budućnosti i biti popunjena pripadnicima policije i žandarmerije, a da će na najmanji incident suci biti u poziciji isprazniti dvoranu ili prekinuti utakmicu".

"Sve je to rečeno ljudima iz Budućnosti. Budućnost je imala nekoliko minuta za izlazak na teren, a da se to nije dogodilo, utakmica je mogla biti registrirana 20-0 za Zvezdu", rekao je Novosel, koji do 30. lipnja ima mandat direktora ABA lige.

Priliku za iznošenje zahtjeva svih vrsta klubovi će imati 14. svibnja, kad će biti održana sjednica Skupština ABA lige.