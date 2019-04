'Osobni rat predsjednika Zvezde i Budućnosti uništio je finale. Ovo vodi prema tragediji'

Nakon cirkusa u Podgorici vezanog uz treću utakmicu finala doigravanja ABA lige, uoči beogradske majstorice Crvene zvezde i Budućnosti dogodio se još veći skandal. Nakon svega, baš poput mnogih neutralnih promatrača, ogorčen je bio i direktor te iste ABA lige Krešimir Novosel kojeg smo pozivom zatekli na putu iz Beograda:

- Toliko sam razočaran da vam to ne mogu opisati. Žalosno je to što se događalo oko treće i pete utakmice finala. Sve sportsko stavljeno je u drugi plan i mislim da to tako više ne može ići. U sljedeća dva tjedna imat ćemo skupštinu lige pa ćemo vidjeti da li klubovi, koji su jedini vlasnici lige, mogu nešto napraviti. Jer ovo što se sada događalo ne vodi ničemu osim prema nekoj tragediji.

Mnogi se danas pitaju kome i čemu služi ovakva ABA liga?

- Ovo što se događalo ne služi nikome jer to je prevazišlo sve sportske okvire. Zapravo, puno je toga prošlo preko granice dozvoljenog. Nema smisla pričati o sportu kada se spominju političke i druge situacije koje sa sportom nemaju veze. Svi klubovi trebaju sjesti i vidjeti da li se tu nešto može napraviti jer novčane kazne, a do pete utakmice finala naplatili smo ih preko 100.000 eura, kažnjenima očito ništa ne znače.

Je li organizacijski propust i to što je igrače Budućnosti na vratima njihove svlačionice dočekao natpis na albanskom, a poznato je da navijači Zvezde gostujuće igrače zovu "Šiptarima"?

- Sve je propust pa su to i navijači na parketu. Ne mogu nam sada prodati priču da su imali nagradnu igru i da su zato navijači bili na parketu jer toga nije bilo. Ja ne vjerujem da se tu išta slučajno dogodilo, a igralište je svetište u koje nitko tko ne sudjeluje u utakmici ne smije ulaziti. Čim se taj prostor povrijedi, organizacijski je to propust.

Koliko god sada disciplinski sudac lige Saša Pavličić Bekić "oderao" Zvezdu ona će to platiti jer su postigli što su htjeli, a to je povratak u Euroligu.

- Nažalost, klubovi poput Zvezde i Budućnosti spremni su sve učiniti za svoj cilj. U svojim igrama prijestolja, i jedni i drugi su prevršili svaku mjeru. Disciplinski sudac treba napraviti svoje, no niti jedan sudac kao niti jedan menadžment lige ne može napraviti puno ako se u sve ne uključe vlasnici lige, a to su, ponavljam, klubovi.

Je li u tome i problem što će klubovi, dakle vlasnici, nevoljko kažnjavati sami sebe? Ne bi li za ligu bilo sretnije da je njen vlasnik neko neutralno tijelo?

- Obje te opcije imaju svoje za i protiv. Uostalom, kada je ABA ligom rukovodilo poduzeće Sidro, također je bilo prigovora. U ove četiri godine mojeg mandata klubovi su donosili odluke za dobrobit ABA lige. Iako direktor lige, ja zapravo nemam pravo glasa pa nekad dođe do situacije da su mi ruke zavezane. Recimo, što god ja mislio o ideji da Olympiakos pristupi našoj ligi, to nema nikakvog utjecaja.

Kakvu korist od takve lige, koju ne mogu osvojiti više niti u snu, imaju hrvatski klubovi?

- ABA liga je kvalitetno natjecanje u kojem se mladi igrači bolje razvijaju, a i tim klubovima lakši je pristup sponzorima jer je regija puno veće tržište od onog nacionalnog. Doduše, ona ostala 22 kluba, 12 drugoligaša i 10 prvoligaša, pri čemu je Partizan rubni slučaj, treba izuzeti jer ovo se sve svelo na situaciju između dva kluba. Ta dva kluba prešli su svaku granicu i mjeru i zato ne treba generalizirati. Nažalost, već drugu sezonu zaredom, nakon njihova međusobna finala, svi drugi klubovi padaju u sjenu ova dva kluba.

Znači li to da bi finale bilo kojeg drugog para osim para Zvezda - Budućnost izgledalo civiliziranije?

- Da, ne bi bilo ni blizu takvih situacija jer Zvezda i Budućnost svoje su rivalstvo pretvorili u rat. Pokazalo se da su ti ljudi spremni napraviti tko zna što za svoje ciljeve pa ni neke izjave aktera finala nisu bile u službi smirivanja situacije, nego podgrijavanja.

Mislite li pri tome i na, sad već bivšeg, trenera Budućnosti Jasmina Repešu?

- Apsolutno, na njegove izjave poslije druge utakmice.

Kakvu sliku od ovoj ligi šalje njen ovakav finale?

- Izuzetno lošu. Isti klubovi igrali su i lanjski finale i tada je za sve bio optužen menadžment lige pa se proturalo da se Novosel dogovarao s Bokanom, a sada će zacijelo oni drugi pričati kako se Novosel dogovarao s Čovićem.

Jesu li čelnici Zvezde ucjenjivali direktora lige Novosela i sportskog direktora Čabarkapu, kao što stoji u priopćenju KK Budućnost?

- To su gluposti. To s navijačima na parketu događalo se 27-28 minuta prije zakazanog početka, a suci izlaze 20 minuta prije. A glavni sudac jedini prema pravilima može isprazniti dvoranu ili odlučiti da se nisu stekli uvjeti da se utakmica odigra. Nakon što su igrači Budućnosti napustili parket, kada su se stekli uvjeti za odigravanje utakmice, sudac je otišao do njihove svlačionice i pozvao ih da se vrate na teren.

Da oni to nisu učinili u roku od pet minuta, utakmica bi se registrirala sa 20:0 u korist domaćina. To nije izmišljanje tople vode od strane Novosela i Čabarkape već su to pravila. Inače, sa sucem je bio dogovor da će, ako kod drugog izlaska Budućnosti na parket bude bacanja tvrdih predmeta na igrače, on ili isprazniti dio tribine ili cijelu dvoranu. Slična situacija dogodila se pred treću utakmicu finala, prvu u Podgorici no igrači Zvezde tada nisu napustili teren, a na to su imali pravo.

Je li to sve skupa osobni rat dvojice predsjednika klubova Nebojše Čovića (Zvezda) i Dragana Bokana (Budućnost)?

- Naravno da jest, no ne bih htio personalizirati klubove preko ljudi. Nisu samo predsjednici utjecali na lošu atmosferu između klubova no oni jesu najutjecajniji ljudi u tim klubovima.

Ti ljudi, i njihovi sateliti, odlučivat će i o tome hoće li se liga širiti zbog Olympiacosa i Olimpije i slično.

- Radi se velika kampanja da Olimpija ostane u ligi, a to bi bilo nepošteno prema MZT-u koji je lani tražio proširenje pa nije prihvaćeno. S odlukom o proširenju lige zbog ta dva kluba mi bismo izgubili svoj sportski aspekt. Nadam se da će Skupština i ovaj put donijeti razborite odluke za ligu kao i do sada. Prije bilo kakvih odluka o Olimpiji i Olympiacosu, naš je prioritet riješiti odnose Zvezde i Budućnosti. Ta se situacija mora podhitno riješiti da se ne dogode i neke gore stvari, ali i da ne bi došlo do raspadanja lige.

U cijeloj toj priči Novoselov bivši klub Cedevita sa svojim gospodskim manirima na "brdovitom Balkanu", punom bizantinskih smicalica, ispada prilično naivnim.

- Nitko od hrvatskih klubova, osim Zadra, nema publiku koja je pokret i s kojim se može manipulirati u svrhu stvaranja teško podnošljivog ambijenta odnosno ratnog ozračja. Osim toga, predsjednik i glavni sponzor kluba Emil Tedeschi ne želi se spuštati na takvu razinu i on na sve gleda isključivo sportski.

Kreši Novoselu mandat ističe 31. lipnja. Je li naš sugovornik uopće zainteresiran za dalje obnašanje te dužnosti na kojoj je svakom pobijeđenom finalistu on najveći krivac?

- Ja najprije moram sjesti sa suprugom i vidjeti što moja obitelj o svemu misli. A i ja se ponekad pitam da li sve ovo meni treba, to što se događalo u lanjskom i ovogodišnjem finalu. Ne, nisam doživio nikakve prijetnje, međutim ti psihološki ratovi finalista, ta kreirana atmosfera naspram gostiju, raznorazne igre i ratovi. Kada sve to analiziraš, shvatiš da to ide samo nagore.

