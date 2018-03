Brođani oduševljeni! Bubble nogomet nudi - atrakciju

Neusporedivo je gledati to na internetu i odigrati ovako uživo. Doživljaj je sasvim drugačiji. Trčimo, pucamo, zabijamo se jedni u druge – kaže Josip Lukačević iz Feričanaca kod Našica.

Josip je jedan od petnaestak studenata koji su se, doznavši da bubble football dolazi u Slavonski Brod, poželjeli i sami okušati u ovoj neobičnoj disciplini. Većina njih rekreativno igra nogomet, ali ovo, kažu, nema veze s onim na koji su naučili. Lopta se ne vidi u svakom trenutku i vrlo je teško zabiti gol.

Nakon utakmice svi su popadali od umora. Kažu da se ne može izdržati dulje od desetak ili petnaest minuta u komadu, jako je naporno i mora se napraviti pauza. Od držanja balona malo su ih zaboljele ruke i ramena, ali sve drugo bilo je u redu. Svi su oduševljeni.

– Ozljeda nema, jedino što remeni malo stežu. Nemaš zraka unutra, a trčiš i svi se zabijaju u tebe. Ali jako je zabavno i zanimljivo – rekli su studenti.

Ovaj nesvakidašnji sport u posljednje se vrijeme udomaćio u nekoliko slavonskih gradova, od Osijeka i Vinkovaca do Našica i Đakova, a u Slavonski će Brod dolaziti svake treće subote u mjesecu. Riječ je o atraktivnom i naizgled ekstremnom nogometu u kojem igrači jurcaju po terenu u deset kilograma teškim loptama, odnosno balonima, i u kojem nije ništa strašno srušiti suparnika.

Bubble je namijenjen nogometašima svih generacija, rekreativcima i profesionalcima. Iako će se nekome činiti simpatičnim, smiješnim i bezazlenim, iziskuje veliku koncentraciju i održavanje ravnoteže. Pokazao se i odličnim za treninge i održavanje kondicije.

– Bubble football fizički je izrazito zahtjevan. Pokušajte igrati nogomet noseći na sebi nosi teret od deset kilograma, a uz to ste u gumi i smanjen vam je dotok zraka. U tako otežanim uvjetima rada sportaši na najbolji način razvijaju fizičke i kondicijske sposobnosti. Vjerujem da i kod nas ima klubova koji bi željeli uvesti ovu metodu u trening, ali problem je što se radi o dosta skupoj investiciji – kaže organizator Nikola Romac, direktor Agoga Centra.

Bubble football vrlo je intenzivna aktivnost, gdje i vrhunski sportaši nakon nekoliko minuta gube snagu. Bubble se pojavio prije pet godina u Norveškoj, a prva organizirana natjecanja krenula su tek lani. Među prvima su ga prihvatili Englezi, ali najveće zasluge za njegovu popularizaciju imaju velikani Bayern i Barcelona, koji su ga prvi uveli u trenažni program.

Vrijeme utakmice u bubble footballu je ograničeno i igra se 3 puta 15 minuta. Početni udarac izvodi se u stilu vaterpola, gdje igrači na liniji iščekuju sučev znak. Iako je bezopasan i zabavan, treneri ipak apeliraju na dozu opreza kako bi se izbjegle eventualne ozljede.

– Organizatori stalno osmišljavaju neke novosti kako bi poboljšali igru. Sve je još novo i svježe pa se pravila definiraju u hodu. Primjerice, zabranili su udarce s leđa, koji su se pokazali opasnim jer mogu dovesti do trzajne ozljede vrata. To je jedina opasnost do koje dolazi u situaciji kada je igrač opušten – nastavlja Romac.