I DANAS JE BIO STRIJELAC

Bruno Petković je stroj za pogotke! Zabio je 80 posto golova svog kluba, dali su mu i veliku čast

Zagreb: Sandro Perković, Ademi, Petković i drugi održali konferenciju za medije u GNK Dinamo
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
1/2
Autor
Robert Junaci
04.10.2025.
u 19:12

Turski klub prepoznao je vrijednost Brune Petkovića, postao je i kapetan, a to je dosad i opravdao

Bruno Petković ovog se ljeta razišao s Dinamom, nije se dogovorio sa Zvonimirom Bobanom oko ostanka u plavom klubu. Dosta dugo je tražio novu sredinu u kojoj će nastaviti karijeru i na kraju je potpisao za turski Kocaelispor. Znalo se da će taj klub voditi tešku borbu za ostanak i do ovog kola bio je zakucan na dno tablice.

I da nema Brunu Petkovića tamo bi ostao s već velikim zaostatkom. Turski klub prepoznao je vrijednost Brune Petkovića, postao je i kapetan, a to je dosad i opravdao. Naime, Kocaelispor je u osam odigranih utakmica postigao samo pet pogodaka, a četiri je 'pospremio' Petković, dakle zabio je 80 posto golova svoje momčadi. Posljednjeg je postigao u ovom kolu, baš danas, kad je Kocaelispor s 1:0 pobijedio izravnog suparnika u borbi za ostanak, Eyupspor. Bila im je to i prva pobjeda ove sezone.

Dakle, jedini pogodak djelo je Petkovića koji je u 85. minuti mirno pogodio iz jedanaesterca. Ovaj put se nije odlučio za 'panenku', poslao je vratara u jednu, a loptu u drugu stranu. Tako je Kocaelispor u tom trenutku pobjegao iz zove ispadanja, ali i dalje ga čeka teška borba za ostanak u ligi. Doduše, iako je postigao četiri od pet pogodaka, ocjene prema Sofascoreu mu baš i nisu nešto dobre. Ali, njegov posao je da zabija, a to radi sjajno.
Ključne riječi
golovi Turska Bruno Petković

