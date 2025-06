Bruno Petković doživio novi udarac, odbio ga prvak: 'Tražio je milijun godišnje, stvar je propala'

Čini se da Bruno Petković proživljava jedno od najtežih razdoblja svoje karijere. Nakon što je napustio Dinamo kao slobodan igrač jer nije pristao na smanjenje ugovora, njegova potraga za novim klubom pretvorila se u pravu dramu. Taman kad se činilo da će pronaći novi dom, uslijedio je novi neuspjeh. Prema informacijama koje je objavio azerbajdžanski novinar Fuad Alakbarov, za usluge hrvatskog reprezentativca bio je ozbiljno zainteresiran tamošnji prvak Qarabag. Klub je kontaktirao Petkovića i njegov tim, no do dogovora nije došlo iz, kako se navodi, isključivo financijskih razloga. "Qarabag je pokazao interes za Brunu Petkovića, ali potencijalni transfer je propao jer je nogometaš tražio godišnju neto plaću od milijun eura", tvrdi Alakbarov. Iako se za igrača njegovog kalibra ta cifra ne čini pretjeranom, za azerbajdžanski klub očito je predstavljala nepremostivu prepreku, pa je posao propao prije nego što su pregovori uopće ušli u ozbiljniju fazu.

Ova neugodna epizoda stigla je samo nekoliko dana nakon što je Petković doživio još veće razočaranje u Turskoj. Sve je bilo spremno za njegov potpis za novog turskog prvoligaša Kocaelispor. Hrvatski napadač boravio je u Istanbulu, turski mediji su transfer tretirali kao gotovu stvar, a potpis ugovora bio je zakazan. Međutim, u posljednjim satima prije finalizacije dogovora, turski klub je iznenada odlučio promijeniti već usuglašene stavke ugovora. Navodno su pokušali smanjiti određene bonuse i dodatke, iako je sve prethodno bilo dogovoreno. Petković, koji je trebao zarađivati oko 1.5 milijuna eura godišnje uz bonuse, nije htio pristati na nove, lošije uvjete te je odlučno odbio takvu ponudu. Transfer je propao u zadnji tren, a vidno razočarani napadač vratio se u Zagreb kako bi nastavio potragu za novim angažmanom.

