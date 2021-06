Broz nam je ključan, a kritike na račun mladog Vatrenog trebaju prestati

Neke ključne detalje u igri naše reprezentacije prokomentirali smo s Markom Krnjićem, našim mladim trenerom i videoanalitičarom.

A što smo to novo vidjeli u igri vatrenih na Euru?

– Konačno smo uspjeli spojiti kvalitetne obrasce igre koji su se pojavljivali već u utakmici s Češkom. Imali smo jasnu ideju kako doći do zone završnice, ali nam je nedostajao dominantan igrač koji je sposoban zadržati loptu. To smo dobili s Petkovićem tako da ne treba čuditi podatak da smo čak 34 puta držali loptu dulje od 20 sekundi, te automatski i dominirali u posjedovanju lopte, 65:35 posto – kaže Krnjić.

Kontrolirali posjed

Što je bilo ključno za pobjedu?

– Obrambena organizacija u kojoj se moglo vidjeti Hrvatsku u kompaktnom srednjem bloku, često u formaciji 4-1-4-1 u kojoj je Brozović bio taj posljednji filtar ispred zadnje linije. Konačno smo vidjeli i pravodobno „iskakanje“ iz srednjeg bloka, gdje smo pravodobnim reakcijama, najčešće Petkovića i Vlašića te Modrića i Perišića stavljali Škote pod ozbiljan pritisak te im na taj način nismo dopustili mirnu i smisleniju organizaciju napada. Bilo je primjetno da je taj princip bio posebno usmjeren na Robertsona, koji je u toj utakmici igrao najslabije na prvenstvu. U napadu smo, zbog bolje kontrole i držanja lopte, omogućili Perišiću nekoliko situacija jedan na jednoga te Vlašiću i Modriću da češće dublje napadaju – kaže Krnjić.

Kritike Gvardiolu nepoštene

Treba posebno naglasiti da izbornik sigurno ima još napadačkih opcija na koje može računati. Prije svega, tu su i Mislav Oršić i Ante Budimir, koji su igrali sjajno ove sezone u svojim klubovima i pucaju od samopouzdanja.

S Brozovićem to izgleda bolje...

– Bio je pravovremen u gotovo svakoj situaciji. Imao je čak 93 posto točnih dodavanja, od toga šest točnih od sedam dodavanja u zadnju trećinu. Ključan je njegov doprinos u obrani. Dobili smo čak 66 posto obrambenih dvoboja, a tu svakako veliku ulogu ima i Marcelo. U koju god našu liniju malo dublje zagrebemo, vidjet ćemo puno kvalitetno odigranih individualnih poteza. Neki kritiziraju Gvardiola, no to nije nimalo pošteno jer je njegov pozitivan utjecaj na momčad i igru golem. Na samo da je imao čak 88 posto točnih dodavanja, nego su i njegove odluke dominantno bile usmjerene po svim rezonima nogometne igre. Situacija u kojoj pod pritiskom Škota mirno ulazi s loptom u sredinu te odigrava točan pas i nastavlja kretnju po dubini te izlazi jedan na jednoga s vratarom nakon odigravanja Vlašića, pokazuje kakvo bogatstvo i raznovrsnost on donosi našoj reprezentaciji.

A gdje je nestala škotska energija?

– Puno se pisalo o slaboj energiji naših igrača i lošem tjelesnom stanju tijekom turnira. Zbog toga mi je bilo posebno drago u utakmici sa Škotskom vidjeti da smo zbog dobre organizacije i pravodobnosti poteza bili puno bolje od suparnika baš u tom segmentu igre. Naravno, trebamo biti svjesni da smo imali četiri svježa igrača u prvih 11. Ali ključni segment koji treba potencirati jest da dobrom organizacijom možemo nadjačati i vrlo jake reprezentacije po pitanju intenziteta. A što se tiče Škota, smatram da je ključno bilo što je naša obrana timski zaustavljala i neutralizirala Robertsona kao okidača škotske igre prema naprijed koji je time bio znatno ispod svoje igračke i energetske razine.

Važni su pravovremeni izlasci

Što će biti važno u nastavku turnira?

– Važno je da nastavimo smjerom kao protiv Škotske te da se držimo svoga plana igre, kako se god kretao rezultat. Jer samo kolektivnim pristupom možemo izbaciti pojedinca poput Modrića čija će kvaliteta potom odlučiti utakmicu. Trebamo pravovremeno izlaziti kako bi se prevenirali centaršutevi te svakako kontrolirati suprotne strane kada se centaršut dogodi jer smo u tome pokazali određene manjkavosti. Dobra organizacija i kompaktnost u obrane omogućile su nam da se ne trošimo uzalud te da imamo mirnoće i energije da pokažemo kvalitetu u zadnjoj trećini terena. To je put kojim je Hrvatska išla uvijek kada je pobjeđivala i najkvalitetnije i najjače reprezentacije – zaključio je Krnjić.