Brončana Doris Pole: Ja ću i dalje sanjati da ću biti svjetska prvakinja

Ono što je nagovijestila na Prvenstvu Europe, kada je bila nadomak medalje, a potom i osvajanjem naslova mlađeseniorske prvakinje Europe (U-21), 20-godišnja Doris Pole potvrdila je na Svjetskom prvenstvu u Manchesteru. Ova šarmantna članica zagrebačke Dubrave nova je velika nada hrvatskog te-kvon-doa. Štoviše, ona je već njegova medaljaška stvarnost.

Na svom prvom seniorskom Svjetskom prvenstvu Doris je osvojila medalju. I to u kategoriji koja uopće nije njena. Zbog odluke HTS-a da u njenoj kategoriji (do 73 kg) nastupi dvostruka europska prvakinja Iva Radoš, kako bi skupljala bodove za olimpijsku vizu, Doris je morala nastupiti u teškoj kategoriji (preko 73 kg). A situacija je bila takva da bi lakše skinula u nižu kategoriju nego što joj je bilo nabiti kilažu da prođe vagu za nastup u teškoj.

I kao takva, bila je enigma za svoje prve tri protivnice. Od svih je bila uvjerljivo lakša, ali i brža što je obilato koristila. Prije no što će nastupiti u polufinalu, Doris je nadjačala Austrijanku Jahl (15:10), Marokanku Dislam (9:3) a potom i aktualnu europsku teškašku prvakinju Poljakinju Aleksandru Kowalczuk (8:5). Pobjeda je to koju će pamtiti jer joj je donijela prvu, a ona kaže ne i posljednju, seniorsku medalju na najvećim svjetskim natjecanjima.

U polufinalu, Hrvatica se namjerila na aktualnu olimpijsku pobjednicu, Shuyin Zheng (2:9), a to je borba u kojoj je najviše do izražaja došao njen gostujući status u kategoriji. Naime, Kineskinja je bila devet centimetara viša i deset kilograma teža. Doris jest prošla vagu jer je nekako "natukla" 73 kg, no borbu je završila sa 68 kg.

- Osim što je imala iznimno duge noge, Kineskinja je bila i snažnija od svih mojih prethodnih suparnika. Teško joj je bilo prići, a kamoli doći do glave. Nakon izgubljenog polufinala malo jesam razočarana, no moram biti zadovoljna i s broncom. Ipak je to bio moj debi na svjetskim prvenstvima. No, ja ću i dalje sanjati da budem svjetska prvakinja a ja se istinski nadam da ću jednog dana i postati.

Nakon što je izborila broncu, Doris je poljubila tatami.

- Emocije su nadvladale. Još nekako nisam svjesna što sam napravila.

Posljednju medalju za Te-kvon-do klub Dubrava osvojila je Miet Filipović još 1996. godine u Rio de Janeiru, a na tom istom natjecanju posljednji puta za reprezentaciju nastupila je današnja trenerica kluba Lidija Katalinić Špoljarić. A ona je ugradila jako puno u ovaj (ne)očekivani domet sjajne Doris.

