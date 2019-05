Niko Kovač konačno komentirao priče da mu se sprema otkaz, evo što je poručio!

Bivši hrvatski izbornik Niko Kovač ovoga vikenda s Bayernom može osvojiti naslov prvaka Njemačke. Ima dva boda više od Borussije Dortmund i pobjedom protiv Eintrachta bi Bavarci postali prvaci.

No, njemački mediji stalno pišu da bi Kovač i unatoč naslovu mogao dobiti otkaz na kraju sezone. O tome su ga tamošnji novinari pitali na današnjoj konferenciji za novinare.

- Imam još dvije godine ugovora i želim to odraditi do kraja. Koncentriran sam samo na to da postanemo prvaci, ostalo me ne interesira - odgovorio je Kovač.

Bivši hrvatski izbornik bio je vrlo raspoložen za razgovor pa je tako na pitanje kako bi ocijenio cijelu sezonu odgovorio:

- Vrlo prosvjetljujuće, poučno iskustvo, zaista sam naučio puno. Ali također sam primijetio kako je teško ostati čovjek. Ljudi su vrlo, vrlo teška bića. Kada razgovaramo međusobno, moramo imati neki standard i nikada ići ispod toga. Uvijek misle da sam neki moralni apostol, ali ja sam doista takav. Jednostavno sam čovjek, odgojen sam tako. Svaki put kažem, želim da me tretiraju onako kako ja tretiram ostale. Svi moramo naučiti da naš svijet mora postati bolji. Možemo biti kritični, to je u redu, ali to mora biti do određene razine.

A što ako ne uspije osvojiti naslov?

- Ako zapnem na ovoj, posljednjoj stepenici, to će boljeti, ali će proći. No problem današnjeg svijeta je malodušje, zato danas ima toliko bolesti i depresije. To boli puno više i ne prolazi lagano. Moramo tražiti bolje i više od ljudi.

