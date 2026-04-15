Brat Michaela Schumachera vjenčat će se s muškarcem: Sve će snimati kamere, slavlje će trajati tri dana

Bivši vozač Formule 1 i mlađi brat legendarnog Michaela Schumachera, Ralf Schumacher (50), uskoro staje pred oltar. Svoju vezu s partnerom Étienneom Bousquet-Cassagneom (36) okrunit će brakom u svibnju, a cijeli događaj bit će pomno praćen televizijskim kamerama. Ljubavna priča poznatog para postat će središnji dio četverodijelne dokumentarne serije pod znakovitim nazivom "Ralf i Étienne: Kažemo da". Schumacher je sam potvrdio vijest na predstavljanju programa televizije Sky. "Idemo zajedno kroz život, a ova serija dokumentira upravo to: našu svakodnevicu, naš rad, naše razlike i sličnosti", izjavio je tom prigodom.

Par je zaruke objavio u veljači 2026. godine, nakon što je Schumacher u srpnju 2024. javno obznanio svoju vezu. Svadbena proslava bit će pravi trodnevni maraton, a održat će se u glamuroznom Saint-Tropezu na Azurnoj obali, mjestu gdje par provodi veći dio godine. Étienne, rođeni Francuz, i Ralf ondje su pronašli svoj dom, a upoznali su se u Monaku. U listopadu 2025. proslavili su treću godišnjicu veze, a sada su spremni za idući korak.

Televizijska serija gledateljima će pružiti jedinstven uvid u sve detalje priprema za vjenčanje, od potrage za savršenom lokacijom do odabira vjenčanog prstenja. Kamere će zabilježiti i intimne obiteljske trenutke s Ralfovim sinom Davidom i ocem Rolfom, nudeći publici priliku da upozna slavnog vozača u dosad neviđenom, privatnom izdanju. Kako je objavio njemački Bild, prve dvije epizode bit će dostupne od 21. svibnja, treća se emitira 28. svibnja, a veliko finale s vjenčanjem zakazano je za 6. lipnja na Skyu i servisu WOW.

Ovo će za Ralfa Schumachera biti drugi brak. Gotovo 25 godina ranije vjenčao se s bivšom manekenkom Corom Brinkmann. U braku, koji je trajao od 2001. do 2015. godine, dobili su sina Davida, koji danas ima 24 godine. Nakon razvoda, bivši supružnici ostali su u korektnim odnosima, a Cora je javno paru zaželjela sve najbolje u zajedničkom životu, pokazavši kako među njima nema zle krvi. Njegov budući suprug, Étienne Bousquet-Cassagne, bivši je francuski političar.

Čini se da je Ralf nakon turbulentnog razdoblja pronašao istinsku sreću. U nedavnom intervjuu za RTL povodom svog 50. rođendana, nije krio koliko mu veza s Étienneom znači. "Oboje imamo nevjerojatnu harmoniju i razumijemo se na slijepo. Nisam mislio da može biti tako lijepo. Najljepše bi bilo da tako ostane zauvijek", rekao je zaljubljeni Schumacher, jasno dajući do znanja da je spreman za novo, sretnije poglavlje života.