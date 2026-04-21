Čeka nas totalna ludnica: City i Arsenal dijele milimetri, evo koji bi kriterij mogao presuditi

Panika na ulicama Londona, odnosno Panic of the streets of London. To je pisalo na transparentu koji su navijači Manchester Cityja izvjesili nakon 2:1 pobjede svoje momčadi na Etihadu u derbiju protiv Arsenala. Ta je pobjeda totalno okrenula priču u borbi za naslov prvaka. City je sad prišao Arsenalu na samo tri boda zaostatka, i to uz utakmicu manje, tako da bi građani efektivno mogli postati bodovno izjednačeni s topnicima, koji su ispustili na trenutke i dvoznamenkastu prednost u završnom dijelu sezone.

Ono što priči daje dodatnu zanimljivost jest činjenica da je gol-razlika ovim momčadima prilično slična: Arsenal je na plus 37, a City na plus 36. Da bi priča bila još kompliciranija i napetija, Arsenal (63) i City (65) su i na vrlo sličnom postignutom broju pogodaka. Uzevši u obzir postojanje mogućnost da momčadi Pepa Guardiole i Mikela Artete budu izjednačene po prva tri kriterija za određivanje prvaka Premier lige (broj bodova, gol-razlika, broj postignutih pogodaka), moguće je da će prvaka odrediti tek četvrti kriterij, a to je međusobni omjer. Tu je u prednosti Manchester City, koji je ove sezone na Emiratesu odigrao 1:1, a na domaćem terenu nedavno slavio s 2:1 te je bolji s ukupno 3:2.

Do kraja sezone Arsenal ima pet utakmica, redom će mu suparnici do kraja sezone biti Newcastle, Fulham, West Ham, Burnley i Crystal Palace. S druge strane, Cityjevih preostalih šest suparnika su Burnley, Everton, Brentford, Bournemouth, Crystal Palace i Aston Villa.

Iako ni jedni ni drugi nemaju jednostavan raspored jer takvo što u Premier ligi ne postoji, igrači Arsenala bit će pod nešto manjim naporima u smislu da jedina dva gostovanja zapravo imaju u svojem Londonu. Međutim, momčad Mikela Artete izgleda kao da je u hipnozi i kao da puca pod pritiskom, što se već i dogodilo nekoliko puta u proteklih par sezona.

Arsenal lovi svoj prvi naslov nakon čak 21 godine čekanja, dok se City želi vratiti na tron nakon što je Liverpool prošle sezone preuzeo titulu. Ulozi su ogromni, a napetost gotovo pa najveća moguća. Prestanak kletve Arsenala ili pak povratak Cityja u svoje prirodno stanište? Doznat ćemo najkasnije 24. svibnja, kada je na rasporedu posljednje kolo Premier lige.