Scene strave na najvećem derbiju: Policajce izboli, navijači bježali na teren pred suzavcem

Ono što je trebala biti jedna od ključnih sportskih večeri sezone u Paragvaju, okršaj za naslov prvaka između dva najveća rivala, pretvorilo se u oblake suzavca, zvuk gumenih metaka i međusobne optužbe. Veliki derbi, Superclásico između Olimpije i Cerro Porteña, odigran pred oko 40.000 gledatelja na stadionu Defensores del Chaco u Asunciónu, prekinut je u potpunom kaosu. Sudac Juan Gabriel Benítez bio je primoran poslati igrače u svlačionice nakon samo 29 minuta igre pri rezultatu 0:0, kada je nasilje na tribinama eskaliralo do te mjere da se sigurnost više nije mogla jamčiti.

Neredi su, prema izjavama svjedoka, započeli na tribini namijenjenoj navijačima gostujućeg Cerro Porteña. Detonacija snažnih petardi bila je iskra koja je zapalila ionako napetu atmosferu. Ubrzo je izbio otvoreni sukob s policijskim snagama, a situacija se otela kontroli kada je grupa navijača jednom policajcu otela zaštitni štit i počela ga ponosno pokazivati ostatku tribine kao ratni trofej. Reakcija policije bila je žestoka i, prema mnogima, neselektivna. Prema stadionu su poletjeli gumeni metci i suzavac, a dim je brzo zahvatio veći dio tribina. U nastaloj panici, stotine gledatelja, uključujući obitelji s djecom, pobjegle su na jedino sigurno mjesto koje su mogli pronaći - travnjak. Igrači su s nevjericom promatrali scene kaosa, a neki od njih bacali su boce s vodom na tribine kako bi pomogli navijačima da se isperu od suzavca.

Bilanca nasilja je zastrašujuća i svjedoči o brutalnosti sukoba. Prema službenim policijskim izvješćima, najmanje šest policajaca je ozlijeđeno i prevezeno u bolnicu, od kojih je jedan u teškom stanju. Glasnogovornik bolnice potvrdio je da su ozljede uključivale teške traume glave, posjekotine i moguće ubodne rane. Policija je priopćila da je privela oko stotinu osoba povezanih s neredima, najavljujući da će raditi na identifikaciji svih izgrednika kako bi im se trajno zabranio dolazak na sportska događanja. Ipak, ostalo je nejasno je li u kaosu bilo ozlijeđenih i među navijačima, što samo produbljuje osjećaj nesigurnosti i neuspjeha organizacije.

Gotovo i prije nego što se dim u potpunosti razišao, argumenti su se s terena preselili u urede. Institucije su odmah počele govoriti jezikom odgovornosti, pravila i proceduralnih tumačenja, ilustrirajući tako već previše poznati scenarij u južnoameričkom nogometu. Predsjednik Olimpije, Rodrigo Nogués, najavio je da će njegov klub od disciplinskog suda Paragvajskog nogometnog saveza (APF) tražiti pobjedu za zelenim stolom. Pozvao se na pravilo APF-a koje nalaže da se utakmica registrira porazom za momčad čiji su navijači uzrokovali prekid. S druge strane, predsjednik Cerro Porteña, Blas Reguera, odgovornost je prebacio na domaćine.

Paragvajski Superclásico nikada nije samo utakmica. Kada se na terenu nađu Olimpia i Cerro Porteño, na kocki su hijerarhija, povijest, kvartovska pripadnost i emocionalno nasljeđe koje se prenosi generacijama. Dodatni pritisak stvaralo je i stanje na ljestvici, gdje je vodeća Olimpia imala šest bodova prednosti ispred drugoplasiranog Cerro Porteña.

Događaji iz Asuncióna važni su jer pokazuju koliko je tanka linija između nogometa kao građanskog rituala i nogometa kao institucionalne sramote. Za Paragvaj, ovo je upozorenje koje se ne tiče samo jednog derbija, već i kredibiliteta cjelokupnog sustava organizacije utakmica.