Šahovski savez podnio kaznenu prijavu protiv bivšeg glavnog tajnika, evo kako je on uzvratio

Hrvatski šahovski savez (HŠS) podnio je kaznenu prijavu protiv bivšeg glavnog tajnika Alojzija Jankovića zbog sumnje na počinjenje više kaznenih djela, uključujući pronevjeru, prijevaru te prijevaru u gospodarskom poslovanju, dok Janković negira optužbe.

Kaznena prijava podnesena je temeljem nalaza višemjesečnog unutarnjeg nadzora te dodatno utvrđenih nepravilnosti u financijskom poslovanju Saveza u razdoblju obnašanja dužnosti bivšeg glavnog tajnika, piše u priopćenju HŠS-a. Alojziju Jankoviću, koji je dužnost glavnog tajnika obnašao od 2016. godine, 21. svibnja 2025. uručen je otkaz ugovora o radu zbog teških povreda obveza iz radnog odnosa.

Hrvatski šahovski savez naglašava kako je podnošenje kaznene prijave poduzeto radi zaštite imovine Saveza, osiguravanja zakonitosti poslovanja te očuvanja integriteta i transparentnosti u radu. Savez će u potpunosti surađivati s nadležnim institucijama te će o svim daljnjim relevantnim okolnostima pravodobno obavještavati javnost", stoji u priopćenju koje su poslali iz HŠS-a, a koje potpisuje Branimir Jukić, predsjednik Hrvatskog šahovskog saveza.

Janković u svom priopćenju tvrdi da je kaznena prijava očiti pokušaj HŠS-a i njegova sadašnjeg rukovodstva Saveza Branimira Jukića i Ivice Brkića da skrenu pozornost sa svojih dugogodišnjih aktivnosti u Hrvatskom šahovskom savezu.

"Glavnim tajnikom Hrvatskog šahovskog saveza postao sam u travnju 2016. godine, u situaciji u kojoj je Savez praktično bio pred gašanjem zbog Europskog prvenstva za mlade 2015. godine, a u kojem su važni akteri osoba koja je tada bila na čelu Financijske komisije Saveza, a u mandatu Tomislav Ćorića potpredsjednik, a danas i predsjednik Saveza Branimir Jukić te osoba koja je cijelo vrijeme dio Izvršnog odbora HŠS-a od 2012. do danas Ivica Brkić, čak jedno duže vrijeme i predsjednik Saveza", tvrdi Janković koji kaže da su nadzorom Ministarstva financija utvrđene mnoge nepravilnosti u organizaciji, ali su isti akteri ostali su prisutni u Savezu i danas.

Janković piše da je drugi faktor koji je utjecao na rad Saveza bila njegova kandidatura za glavnog tajnika Hrvatskog olimpijskog odbora 2021. godine, dok u međuvremenu traju borbe Brkića i Jukića za preuzimanje Hrvatskog šahovskog saveza, poništavaju se skupštine, a nakon toga Hrvatski šahovski savez dobiva rješenje da se obustavlja financiranje Saveza jer ne posluje u skladu sa zakonom i nema predsjednika.

Na sve te faktore ja kao glavni tajnik profesionalac nisam mogao utjecati jer nemam prava sazivanja skupština niti glasovati, kaže Janković, a prestankom financiranja HŠS-a od strane HOO-a, prestaju dolaziti sredstva za plaće i odlaske na natjecanja te sukladno zakonu isplata plaća za zaposlenike postaje prioritet Saveza, a nažalost dobavljači bivaju stavljeni na čekanje. Savez tada zapravo ulazi u blokadu krajem 2024., što se poklapa s dolaskom Tomislava Ćorića za predsjednika HŠS-a, uz potpredsjednika Branimira Jukića i člana Ivice Brkića, stoji u priopćenju velemajstora Alojzija Jankovića, koji navodi da je pred sudom pokrenuo radni spor.