SUMNJIVE RADNJE

Šahovski savez podnio kaznenu prijavu protiv bivšeg glavnog tajnika, evo kako je on uzvratio

02.04.1983. Rođen šahovski velemajstor Alojzije Janković
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
1/4
VL
Autor
Hina
21.04.2026.
u 14:36

Hrvatski šahovski savez (HŠS) podnio je kaznenu prijavu protiv bivšeg glavnog tajnika Alojzija Jankovića zbog sumnje na počinjenje više kaznenih djela, uključujući pronevjeru, prijevaru te prijevaru u gospodarskom poslovanju, dok Janković negira optužbe.

Kaznena prijava podnesena je temeljem nalaza višemjesečnog unutarnjeg nadzora te dodatno utvrđenih nepravilnosti u financijskom poslovanju Saveza u razdoblju obnašanja dužnosti bivšeg glavnog tajnika, piše u priopćenju HŠS-a. Alojziju Jankoviću, koji je dužnost glavnog tajnika obnašao od 2016. godine, 21. svibnja 2025. uručen je otkaz ugovora o radu zbog teških povreda obveza iz radnog odnosa.

Hrvatski šahovski savez naglašava kako je podnošenje kaznene prijave poduzeto radi zaštite imovine Saveza, osiguravanja zakonitosti poslovanja te očuvanja integriteta i transparentnosti u radu. Savez će u potpunosti surađivati s nadležnim institucijama te će o svim daljnjim relevantnim okolnostima pravodobno obavještavati javnost", stoji u priopćenju koje su poslali iz HŠS-a, a koje potpisuje Branimir Jukić, predsjednik Hrvatskog šahovskog saveza. 

Janković u svom priopćenju tvrdi da je kaznena prijava očiti pokušaj HŠS-a i njegova sadašnjeg rukovodstva Saveza Branimira Jukića i Ivice Brkića da skrenu pozornost sa svojih dugogodišnjih aktivnosti u Hrvatskom šahovskom savezu.

"Glavnim tajnikom Hrvatskog šahovskog saveza postao sam u travnju 2016. godine, u situaciji u kojoj je Savez praktično bio pred gašanjem zbog Europskog prvenstva za mlade 2015. godine, a u kojem su važni akteri osoba koja je tada bila na čelu Financijske komisije Saveza, a u mandatu Tomislav Ćorića potpredsjednik, a danas i predsjednik Saveza Branimir Jukić te osoba koja je cijelo vrijeme dio Izvršnog odbora HŠS-a od 2012. do danas Ivica Brkić, čak jedno duže vrijeme i predsjednik Saveza", tvrdi Janković koji kaže da su nadzorom Ministarstva financija utvrđene mnoge nepravilnosti u organizaciji, ali su isti akteri ostali su prisutni u Savezu i danas.

Janković piše da je drugi faktor koji je utjecao na rad Saveza bila njegova kandidatura za glavnog tajnika Hrvatskog olimpijskog odbora 2021. godine, dok u međuvremenu traju borbe Brkića i Jukića za preuzimanje Hrvatskog šahovskog saveza, poništavaju se skupštine, a nakon toga Hrvatski šahovski savez dobiva rješenje da se obustavlja financiranje Saveza jer ne posluje u skladu sa zakonom i nema predsjednika.

Na sve te faktore ja kao glavni tajnik profesionalac nisam mogao utjecati jer nemam prava sazivanja skupština niti glasovati, kaže Janković, a prestankom financiranja HŠS-a od strane HOO-a, prestaju dolaziti sredstva za plaće i odlaske na natjecanja te sukladno zakonu isplata plaća za zaposlenike postaje prioritet Saveza, a nažalost dobavljači bivaju stavljeni na čekanje. Savez tada zapravo ulazi u blokadu krajem 2024., što se poklapa s dolaskom Tomislava Ćorića za predsjednika HŠS-a, uz potpredsjednika Branimira Jukića i člana Ivice Brkića, stoji u priopćenju velemajstora Alojzija Jankovića, koji navodi da je pred sudom pokrenuo radni spor.
Ključne riječi
Hrvatski Šahovski savez Alojzije Janković

