POČIVALA U MIRU

Supruga (32) poznatog nogometaša preminula nakon poroda, izašle su informacije o tragediji

Stjepan Meleš
20.04.2026.
u 16:17

Njemački nogometni svijet potresla je velika tragedija. U 32. godini preminula je Tamara Mendler, nogometašica i supruga Markusa Mendlera, bivšeg igrača koji je nastupao u Bundesligi. Prema navodima njezina kluba, umrla je u subotu navečer nakon kratke i teške bolesti, svega nekoliko dana nakon što je rodila njihovo drugo dijete.

- S velikim šokom smo saznali da je preminula supruga našeg igrača Markusa Mendlera. Tamara Mendler napustila nas je prerano nakon kratke teške bolesti u subotu navečer. Prije samo nekoliko dana rodila je zdravo dijete. Još nevjerojatniji i bolniji je ovaj veliki gubitak koji nas sve ostavlja bez riječi - objavio je klub.

- U ovom mračnom i teškom trenutku, naša duboka sućut je prema Markusu, njegovo dvoje djece i svim rođacima. Riječi teško mogu opisati što takav gubitak znači. Naše misli su uz tebe, tugujemo s tobom i želimo ti od srca puno snage u ovom teškom trenutku - napisali su iz Markusovog kluba Homburga, a glasine su se počele širiti nakon što je prošlog tjedna izostao s utakmice protiv FSV Frankfurta, a klub je to objasnio osobnim razlozima.

Inače, Tamara Mendler bila je profesionalna nogometašica Saarbrückena, dok je njezin suprug Markus tijekom karijere igrao i u najvišem rangu njemačkog nogometa. U Bundesligi je branio boje Nürnberga i Kaiserslauterna, a sada se suočava s najvećom životnom tragedijom.

