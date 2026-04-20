Supruga (32) poznatog nogometaša preminula nakon poroda, izašle su informacije o tragediji

Njemački nogometni svijet potresla je velika tragedija. U 32. godini preminula je Tamara Mendler, nogometašica i supruga Markusa Mendlera, bivšeg igrača koji je nastupao u Bundesligi. Prema navodima njezina kluba, umrla je u subotu navečer nakon kratke i teške bolesti, svega nekoliko dana nakon što je rodila njihovo drugo dijete.
- S velikim šokom smo saznali da je preminula supruga našeg igrača Markusa Mendlera. Tamara Mendler napustila nas je prerano nakon kratke teške bolesti u subotu navečer. Prije samo nekoliko dana rodila je zdravo dijete. Još nevjerojatniji i bolniji je ovaj veliki gubitak koji nas sve ostavlja bez riječi - objavio je klub.
- U ovom mračnom i teškom trenutku, naša duboka sućut je prema Markusu, njegovo dvoje djece i svim rođacima. Riječi teško mogu opisati što takav gubitak znači. Naše misli su uz tebe, tugujemo s tobom i želimo ti od srca puno snage u ovom teškom trenutku - napisali su iz Markusovog kluba Homburga, a glasine su se počele širiti nakon što je prošlog tjedna izostao s utakmice protiv FSV Frankfurta, a klub je to objasnio osobnim razlozima.
Vor kurzem ist Markus Mendler zum zweiten Mal Vater geworden. Nun macht er eine schwere Zeit durch. Denn wenige Tage nach der Geburt ist seine Ehefrau Tamara verstorben. https://t.co/JI3bYNdjDj— Blick Sport (@Blick_Sport) April 20, 2026
Inače, Tamara Mendler bila je profesionalna nogometašica Saarbrückena, dok je njezin suprug Markus tijekom karijere igrao i u najvišem rangu njemačkog nogometa. U Bundesligi je branio boje Nürnberga i Kaiserslauterna, a sada se suočava s najvećom životnom tragedijom.