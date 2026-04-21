Trostruko ubojstvo potresa Podgoricu: Cure jezivi detalji slučaja, policija u lovu na ubojicu

U podgoričkom naselju Stari aerodrom dogodio se stravičan zločin u kojem su ubijene tri osobe, a policija intenzivno traga za osumnjičenim počiniteljem. Kako je priopćeno iz policije, u jednom iznajmljenom stanu pronađena su tri beživotna tijela punoljetnih muškaraca. Prema informacijama do kojih su došli mediji, među ubijenima su i dvojica braće, doznaju Vijesti.

Istražitelji zasad ne povezuju ovaj zločin s obračunima kriminalnih skupina, već se sumnja da su mu prethodile osobne razmirice između žrtava i osumnjičenog. Policija traga za osumnjičenikom iz Rožaja, za kojeg se sumnja da je tijekom noći počinio ovo trostruko ubojstvo. Prema dosadašnjim saznanjima, on je s ubijenima boravio u Podgorici gdje su zajedno radili na građevini.

'Sumnja se da su ovom kaznenom djelu prethodile osobne razmirice između osoba lišenih života i osumnjičenog. Sve osobe su porijeklom iz Rožaja', priopćeno je iz policije. Preliminarne informacije ukazuju na to da je zločin najvjerojatnije počinjen hladnim oružjem.

Nakon počinjenog zločina, osumnjičeni je, kako se vjeruje, pobjegao u rodno Rožaje, gdje je u obiteljskoj kući navodno počinio nasilje nad majkom. Taj je incident prijavljen policiji, nakon čega je otkriven i zločin u Podgorici. Potraga za osumnjičenim je u tijeku, a policija poduzima sve mjere kako bi ga što prije pronašla i privela pravdi.