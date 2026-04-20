GUBE STRPLJENJE

Bruxelles se uplašio Vučića - odgođena odluka o zamrzavanju 1,6 milijardi eura

Beograd: Aleksandar Vučić održao je godišnju konferenciju za medije
Foto: R.Z.
1/3
Autor
Denis Romac
20.04.2026.
u 18:40

Čini se da posljednjih mjeseci naglo kopni strpljenje Europske unije sa Srbijom, koje je ranijih godina bilo skoro neograničeno

Iako se najavljivalo da će povjerenica za proširenje Marta Kos na današnjem zasjedanju Odbora za vanjske poslove Europskog parlamenta objaviti odluku o zamrzavanju između 1,5 i 1,6 milijardi eura namijenjenih Srbiji zbog kontroverzne pravosudne reforme koju EU smatra napadom na neovisnost pravosuđa i borbu protiv korupcije, naposljetku je povjerenica Kos samo izrazila zabrinutost zbog stanja u Srbiji, izvijestivši da Europska komisija još uvijek procjenjuje ispunjava li Srbija uvjete za isplatu europskih sredstava. Premda se čini kao povlačenje, povjerenica Kos zapravo je samo odlučila pričekati s konačnom odlukom sve dok Venecijanska komisija, savjetodavno tijelo Vijeća Europe, ne objavi svoje mišljenje o srbijanskim reformama, što se očekuje uskoro.

Ovdje je riječ o pravnom manevru, budući da Bruxelles želi izbjeći situaciju u kojoj bi Beograd mogao pravno osporavati blokadu isplata. Čekanje mišljenja Venecijanske komisije dat će Europskoj komisiji pravni temelj za suspenziju isplata u slučaju da Srbija odbije promijeniti sporne zakone. Međutim, ovom je odlukom Bruxelles dao i još jednu šansu Srbiji da suspendira ili izmijeni sporne zakone, baš kao što je to od Srbije zatražila i povjerenica Kos.

Iz Bruxellesa su više puta jasno poručili vlastima u Beogradu da usvajanjem i provedbom tih zakona Srbija nazaduje na svom europskom putu, zahtijevajući da se njihova primjena zakonskim putem onemogući. U Bruxellesu uvjeravaju da Srbija neće od EU dobiti ni centa bespovratnih sredstava namijenjenih usklađivanju s EU ako sporni zakoni ostanu na snazi. Predstavnici Srbije tvrde da će prihvatiti preporuke Venecijanske komisije, koje bi mogle uključivati promjenu ili ukidanje zakona. Vlasti u Beogradu proteklih su dana pokušale umiriti Bruxelles najavama mogućih izmjena spornih zakona, a danas je objavljeno i da je srpska vlada svim državnim tijelima naložila da pri pripremi zakona i podzakonskih akata posebnu pažnju posvete usklađenosti propisa s pravnom stečevinom EU te da vode računa o tome jesu li zakonski prijedlozi prethodno konzultirani s Europskom komisijom.

Zamrzavanje europskih sredstava predstavljalo bi najtežu financijsku kaznu koju je Srbija doživjela od početka pregovora o ulasku u EU. Zamrzavanje sredstava bit će prvi konkretan dokaz gubitka povjerenja Bruxellesa u Srbiju zbog šizofrene Vučićeve politike i stalnog nazadovanja Srbije na ključnim područjima, poput demokracije, vladavine prava i veza s Rusijom. Dok vlast u Srbiji širi anti-EU narativ i teži bliskim odnosima s Rusijom, Srbija je od 2000. godine od EU dobila više od sedam milijardi eura europskih sredstava i ulaganja. Iako Srbija već pokušava nadomjestiti europske izvore financiranja alternativnim izvorima, poput zajmova iz Ujedinjenih Arapskih Emirata i Kine, riječ je o znatno nepovoljnijim aranžmanima od europskih bespovratnih sredstava.

Čini se da posljednjih mjeseci naglo kopni strpljenje Europske unije sa Srbijom, koje je ranijih godina bilo skoro neograničeno. Posljednje izvješće o napretku Srbije iz studenoga prošle godine najkritičnije je do sada. U izvješću se apostrofira stagnacija i nazadovanje Srbije na ključnim područjima poput demokracije i vladavine prava, slobode medija i usklađivanja s vanjskom politikom EU. Riječ je o prekretnici u odnosima EU i Srbije, i to u iznimno nepovoljnom trenutku za Vučića, koji se suočava s najozbiljnijim unutarnjim pritiscima i otporom od povratka na vlast 2012. godine.

RU
RuA
18:53 20.04.2026.

Koji su to mlitavci u EU, za nevjerovati. A što sad preostaje zapadnim Turcima nego da s tom lovom odu opet u Kinu, u raketni šoping.

ČI
čiliraj
18:59 20.04.2026.

Ti su zakoni i donijeti kao mamac, da bi se oko njih "vodila borba", pa kad ih izmjene da put lovi bude slobodan. A ustvari cilj je provući sve drugo, a ipak dobiti novce!

Avatar Heisenberg
Heisenberg
19:11 20.04.2026.

EU i Komisija me podsjeća na nekadašnje kolektivno predsjedništvo SFRJ nakon smrti Tita.

