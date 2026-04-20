Ivan Meštrović vilu je gradio deset godina, a iz nje je prognan u ustaški zatvor u Zagrebu

Nakon punih 15 mjeseci obnovljena Galerija Meštrović na splitskim Mejama otvorila je danas vrata posjetiteljima izložbom pod nazivom "Meštrovićeva kuća u Splitu/prostor života i umjetnosti". Postav se prostire izložbenim dvoranama, trijemom, Atelijerom za glinu i čarobnim vrtom.



– Veseli nas što je završena i ova obnova. Čestitam ravnateljici Sandri Grčić Budimir koja je posljednjih nekoliko agodina vodila dvije iznimno zahtjevne obnove: Atelijera Meštrović nakon potresa u Zagrebu, koji je bio prvi muzej otvoren kao cjelovito obnovljen nakon zagrebačkog potresa, te ovu energetsku obnovu koja je u potpunosti zadovoljila potrebe. Veseli nas što se Galerija otvara i što će osim sjajnih Meštrovićevih djela, stalnog postava i povremenih izložbi ovo biti prostor i za brojna druga kulturna događanja. U obnovu smo uložili više od 2 milijuna eura, od čega su jedan dio europska sredstva, a ostalo je uložilo Ministarstvo kulture i medija jer smo i osnivači ove ustanove - izjavila je Nina Obuljen Koržinek, ministrica kulture i medija.