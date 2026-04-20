otvorena obnovljena Galerija u Splitu

Ivan Meštrović vilu je gradio deset godina, a iz nje je prognan u ustaški zatvor u Zagrebu

Ivan Meštović
Zoran Alajbeg
Autor
Maja Pejković Kaćanski
20.04.2026.
u 16:55

U obnovu Galerije Meštrović uložili smo više od 2 milijuna eura, od čega su dio europska sredstva, a ostalo je uložilo Ministarstvo kulture i medija jer smo i osnivači ove ustanove, izjavila je na otvorenju u Splitu ministrica Nina Obuljen Koržinek

Nakon punih 15 mjeseci obnovljena Galerija Meštrović na splitskim Mejama otvorila je danas vrata posjetiteljima izložbom pod nazivom "Meštrovićeva kuća u Splitu/prostor života i umjetnosti". Postav se prostire izložbenim dvoranama, trijemom, Atelijerom za glinu i čarobnim vrtom.

– Veseli nas što je završena i ova obnova. Čestitam ravnateljici Sandri Grčić Budimir koja je posljednjih nekoliko agodina vodila dvije iznimno zahtjevne obnove: Atelijera Meštrović nakon potresa u Zagrebu, koji je bio prvi muzej otvoren kao cjelovito obnovljen nakon zagrebačkog potresa, te ovu energetsku obnovu koja je u potpunosti zadovoljila potrebe. Veseli nas što se Galerija otvara i što će osim sjajnih Meštrovićevih djela, stalnog postava i povremenih izložbi ovo biti prostor i za brojna druga kulturna događanja. U obnovu smo uložili više od 2 milijuna eura, od čega su jedan dio europska sredstva, a ostalo je uložilo Ministarstvo kulture i medija jer smo i osnivači ove ustanove - izjavila je Nina Obuljen Koržinek, ministrica kulture i medija.

kultura Atelijer Meštrović Split Nina Obuljen Koržinek obnova otvorenje Ivan Meštrović Galerija Meštrović

Matenate
Matenate
17:16 20.04.2026.

Trebalo bi znati. Zauzimanje kardinala Alojzija Stepinca u Meštrovićevu oslobađanju od ustaške vlasti, ali i Meštrovićevu aktivnost u zalaganju za oslobađanje Alojzija Stepinca iz zatvora na koji ga je osudila komunistička vlast. Ishod poznat.

Majka svih cesta slavi 100. rođendan!

Razgovarali smo s Hrvatima koji su odvozili najpoznatiju rutu na svijetu: 'Kada su čuli odakle smo, plaćali bi nam piće'

Kada je 11. studenoga 1926. službeno uspostavljena, zamišljena je kao vitalna ekonomska arterija. Vizionari poput poduzetnika Cyrusa Averyja iz Oklahome, poznatog kao "Otac Route 66", vidjeli su je kao priliku za povezivanje industrijskog Srednjeg zapada s rastućom Kalifornijom. Više od 90 posto njezine originalne trase još uvijek je prohodno, a putnici diljem svijeta pažljivo planiraju svoj posjet kako bi doživjeli djelić magije. Učinio je to i bračni par Iva Mihalic Krčmar i Branko Krčmar, u online sferi poznatiji kao Putoholičari, ali istarski bračni par Loris Zupanc i Iva Stoiljković

Muzej grada Zagreba

Izložba ne uvijek lijepih coming out priča ljudi LGBTIQA+ zajednice kroz predmete, sjećanja, fotografije i video zapise

Izložba Coming Out Museum Encounters otvara se 23. travnja u Zagrebu, a otvara prostor za dijalog, empatiju i povezivanje. Kustoski koncept temelji se na predstavljanju osobnih predmeta i priča koje evociraju ključne trenutke coming outa. Intimna i istovremeno univerzalna iskustva isprepliću se s vizualnim i zvučnim sadržajima, stvarajući dojmljiv, ali nenametljiv postav

