Britanski par posjetio Split pa ostao šokiran jednom stvari u kafićima: 'Je li ovo samo ovdje dopušteno?'

Posljednje jutro u Splitu za putnički par Saru i Ryana pretvorilo se u otkriće koje ih je potpuno iznenadilo. Dok su čekali autobus za Dubrovnik, sjeli su u jedan kafić kako bi popili kavu. Uz nju su, međutim, jeli burek koji su donijeli iz pekarnice, a upravo ih je ta mogućnost ostavila bez teksta. Svoje iskustvo podijelili su u videu na Instagramu, pitajući se je li takva praksa uobičajena samo u Hrvatskoj.

"Ovo je bilo tako iznenađujuće! Razlog našeg iznenađenja je taj što inače nije dopušteno unositi hranu izvana u kafiće ili barove, ali ovdje se to čini kao normalna stvar i sviđa nam se", napisali su u opisu objave. U videu Sara objašnjava kako su primijetili da mnogi kafići nemaju vlastitu ponudu peciva, što bi mogao biti razlog za ovu opuštenu praksu.

Sara i Ryan su europski par digitalnih nomada koji dokumentiraju svoja putovanja svijetom. On je video montažer, a ona stručnjakinja za društvene mreže, a zajedno vode blog i Instagram profil "Across Every Border". Njihov sadržaj često se fokusira na kulturološka iskustva i praktične savjete za putnike, a u Splitu su proveli oko četiri tjedna prije nego što su otkrili ovaj, za njih, neobičan običaj.

Gotovo svi njihovi pratitelji podijelili su svoje oduševljenje ovom praksom u komentarima, a neki su priznali kako je to običaj u njihovim zemljama isto. "U Francuskoj možete ovo isto napraviti", napisala je jedna korisnica, a druga dodala: "Ovo je također vrlo uobičajeno i u Sloveniji".