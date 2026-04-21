Prva tenisačica koja se skinula za Playboy razvodi se nakon 16 godina: Bivši trener traži kraj braka

Svijet tenisa zatečen je viješću o kraju jedne od poznatijih sportskih romansi. Chuck Adams (54), bivši teniski profesionalac i trener, predao je sudske dokumente za razvod od Ashley Harkleroad (40) početkom travnja, čime je stavio točku na brak koji je trajao više od 16 godina. Kao razlog raspada zajednice naveo je "nepremostive razlike". U svom zahtjevu, Adams traži zajedničko pravno skrbništvo nad njihovo dvoje djece, 17-godišnjim sinom Charliejem i 15-godišnjom kćeri Lorettom, poznatijom kao Cissy. Ipak, prema dokumentima, fizičko skrbništvo pripalo bi Harkleroad, dok bi on imao pravo na redovite posjete. Posebno znakovit detalj u zahtjevu jest Adamsov izričit zahtjev da se sudskoj odluci onemogući dodjeljivanje bilo kakve supružničke alimentacije za Harkleroad, što upućuje na to da bi podjela imovine mogla biti komplicirana.

Njihova priča bila je sve samo ne obična. Vjenčali su se u rujnu 2009. godine, samo godinu dana nakon što je Harkleroad dospjela na naslovnice diljem svijeta, ali ne zbog pobjede na terenu. Postala je prva aktivna tenisačica koja se odlučila fotografirati za časopis Playboy, a ta odluka zauvijek je obilježila njezinu karijeru i javnu percepciju. Njihov odnos bio je isprepleten i na profesionalnoj razini, budući da je Adams u jednom ključnom razdoblju njezine karijere bio i njezin trener. Zajedno su dobili dvoje djece koja su, čini se, naslijedila sportski gen - sin Charlie je talentirani košarkaš, dok je kći Cissy tenisačica koju sponzorira Fila, nastavljajući obiteljsku tradiciju na teniskim terenima. Harkleroad je prije braka s Adamsom bila udana za kolegu tenisača Alexa Bogomolova Jr., od 2004. do 2006. godine.

Ashley Harkleroad, rođena u Georgiji u obitelji sportaša - otac je igrao američki nogomet, a majka tenis na koledžu - bila je predodređena za sportski uspjeh. Tenis je počela igrati s četiri godine, a profesionalnu karijeru započela je vrlo rano, već 2000. godine, s tek napunjenih 15 godina. Njezin talent brzo je došao do izražaja, a probojna godina bila joj je 2003., kada je na turniru u Charlestonu kao 101. igračica svijeta pobijedila tri tenisačice iz top 20 i stigla do polufinala. Taj ju je uspjeh vinuo na 39. mjesto WTA ljestvice, što joj je ostao najbolji plasman u karijeri. Iako nikada nije prošla treće kolo na Grand Slam turnirima u pojedinačnoj konkurenciji, u parovima je bila znatno uspješnija, stigavši do četvrtfinala na Australian Openu i Roland Garrosu. Tijekom karijere osvojila je osam pojedinačnih ITF naslova. Njezinu karijeru često su prekidale ozljede, ali i privatni razlozi, poput obiteljskih problema i kasnije trudnoće.

Ipak, potez koji ju je izvan teniskih krugova učinio globalno poznatom dogodio se 2008. godine. Dok se oporavljala od operacije tijekom koje joj je uklonjena velika cista na jajniku, a nažalost i sam jajnik, stigla joj je ponuda iz Playboya.

- Samo sam ležala tri tjedna i ponuda je došla. Pomislila sam, 'Pa, ionako trenutno ne radim ništa', razmislila sam i odlučila to učiniti - izjavila je tada za Reuters.

Svoj potez objasnila je željom da pokaže snagu i ljepotu tijela sportašice.

- Ponosna sam na svoje tijelo. Predstavljala sam tijelo sportašice. Održavam formu i pokušavam biti fit, pa kao što sam rekla, samo pokušavam predstaviti sportašicu i njezino tijelo. I to može biti seksi - dodala je.

Fotografije u teniskom stilu, na kojima je pozirala potpuno naga, izazvale su burne reakcije, ali su joj donijele slavu koja je daleko nadmašila njezine sportske uspjehe. Nakon što je 2008. godine uzela pauzu zbog trudnoće i rođenja sina Charlieja, Harkleroad se pokušala vratiti tenisu 2010., ali bez većeg uspjeha. Službeno se povukla iz profesionalnog sporta 2012. godine, nakon čega je započela novo poglavlje kao stručna komentatorica za Tennis Channel. U toj je ulozi provela gotovo desetljeće, dokazavši svoje duboko poznavanje sporta. Međutim, njezin put i dalje je bio nekonvencionalan. Prije nekoliko godina iznenadila je javnost otvaranjem profila na platformi za odrasle, OnlyFans, gdje je kratko objavljivala sadržaj prije nego što je ugasila račun.