'NEUGODNE SITUACIJE'

Pobjegao je iz Hrvatske pa živio u garsonijeri, nakon blistave karijere čuva ovce i kopa na polju

VL
Autor
Stjepan Meleš
20.04.2026.
u 16:50

Dugo vremena proveo je u NBA ligi igrajući za Sacramento Kingse, New Orleans, Toronto te Dallas Maverickse. Rođen je u Hrvatskoj, točnije u Požegi

Predrag Stojaković (48) bivši je poznati srpski košarkaš koji je dugo vremena proveo u NBA ligi igrajući za Sacramento Kingse, New Orleans, Toronto te Dallas Maverickse. Rođen je u Hrvatskoj, točnije u Požegi, na svojevremeno je izjavio kako je s 14 godina morao pobjeći zbog prijetnji putem grafita ili noćnih telefonskih poziva. 

- Imao sam 14 godina kada smo se zbog rata u Hrvatskoj preselili u Beograd, gdje smo ostali dvije godine. Bile su to za mene dvije prolazne godine. Živjeli smo u Zemunu, gdje sam obišao sve školske dvorane igrajući košarku. Sve mi je bilo nepoznato, bio sam nov, dijete iz provincije, drugačije sam govorio.

- Doživljavao sam ugodne i neugodne situacije. Upisao sam Trgovačku školu, misleći da ću nastaviti obiteljsku tradiciju, jer su mi roditelji bili trgovci. Uz to sam počeo i s košarkom. U školi su otkrili moj talent i tako je počelo - rekao je jednom prilikom Stojaković koji je bio poznat kao vrstan tricaš.

Inače, zbog operacije leđa Predrag Stojaković odavno ne igra košarku niti rekreativno, bacio se u ugostiteljstvo u kojem je u Grčkoj otvorio dva restorana, a dio kapitala uložio je u proizvodnju solarnih elektrana. Također, slobodno vrijeme troši na vožnju traktora, obrađivanje zemlje i čuvanje ovaca u selu.

košarka nba Hrvatska Požega Predrag Stojaković

Avatar horuk
horuk
17:13 20.04.2026.

Svaki petoligaš ima ovdje svoje mjesto. Samo naravno ako je srbin. Onda je i ugledni i legenda a naravno i svjetski poznati.

Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

