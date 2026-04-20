Pobjegao je iz Hrvatske pa živio u garsonijeri, nakon blistave karijere čuva ovce i kopa na polju

Predrag Stojaković (48) bivši je poznati srpski košarkaš koji je dugo vremena proveo u NBA ligi igrajući za Sacramento Kingse, New Orleans, Toronto te Dallas Maverickse. Rođen je u Hrvatskoj, točnije u Požegi, na svojevremeno je izjavio kako je s 14 godina morao pobjeći zbog prijetnji putem grafita ili noćnih telefonskih poziva.

- Imao sam 14 godina kada smo se zbog rata u Hrvatskoj preselili u Beograd, gdje smo ostali dvije godine. Bile su to za mene dvije prolazne godine. Živjeli smo u Zemunu, gdje sam obišao sve školske dvorane igrajući košarku. Sve mi je bilo nepoznato, bio sam nov, dijete iz provincije, drugačije sam govorio.

- Doživljavao sam ugodne i neugodne situacije. Upisao sam Trgovačku školu, misleći da ću nastaviti obiteljsku tradiciju, jer su mi roditelji bili trgovci. Uz to sam počeo i s košarkom. U školi su otkrili moj talent i tako je počelo - rekao je jednom prilikom Stojaković koji je bio poznat kao vrstan tricaš.

Inače, zbog operacije leđa Predrag Stojaković odavno ne igra košarku niti rekreativno, bacio se u ugostiteljstvo u kojem je u Grčkoj otvorio dva restorana, a dio kapitala uložio je u proizvodnju solarnih elektrana. Također, slobodno vrijeme troši na vožnju traktora, obrađivanje zemlje i čuvanje ovaca u selu.