Carolina nakon gotovo 94 minute igre došla do pobjede za 2-0

Bilo je to Martinookovo svojevrsno iskupljenje, jer je već u prvom produžetku imao priliku okončati utakmicu, ali nije realizirao kazneni udarac. Logan Stankoven (7) i Sebastian Aho (28) postigli su prva dva gola za vodstvo Caroline 2-0, ali su Drake Batherson (31) i Dylan Cozens (37) vratili Senatorse u utakmicu, a za oba pogotka je asistent bio Jake Sanderson. Domaći vratar Frederik Andersen obranio je 37 udaraca, a Linus Ullmark je na drugoj strani imao čak 43 obrane i obranjen kazneni udarac u prvom produžetku, ali je na kraju ipak ostao na strani gubitnika. Prva od dvije utakmice u Ottawi na rasporedu je u noći s četvrtka na petak (1.30 sati) po srednjoeuropskom vremenu.

Vodstvo od 2-0 imaju Philadelphia Flyersi, ali su do njega došli s dvije pobjede u Pittsburghu i imaju mogućnost u sljedeća dva dvoboja pred svojim navijačima "pomesti" Penguinse iz doigravanja. Sinoć je Dan Vladar s 27 obrana sačuvao svoju mrežu netaknutom, a Garnet Hathaway je u pobjedi 3-0 postigao gol za 2-0 u situaciji s igračem manje i asistirao Lukeu Glendeningu za konačnih 3-0, kad su Penguinsi zaigrali bez vratara. Vodeći pogodak je postigao novak Porter Martone. Dan Vladar je prvi put sačuvao mrežu netaknutom otkako se prošlog ljeta pridružio Flyersima, a ovo je češkom vrataru i prvi 'shutout' u doigravanju u karijeri.

Edmonton Oilersi, koji su posljednje dvije godine bili gubitnička momčad u finalu doigravanja, pobijedili su Anaheim Duckse sa 4-3 u prvoj utakmici prvog kruga doigravanja. Oilersi su slavili pred svojim navijačima, a pobjednički pogodak postigao je Kasperi Kapanen 1:54 minuta prije kraja osnovnog dijela utakmice. Bio je to njegov drugi pogodak u dvoboju u kojem su Oilersi poveli sa 2-0 golovima Jasona Dickinsona (18) i Kapanena (19) u prvoj trećini, da bi Ducksi u drugih 20 minuta preokrenuli rezultat i poveli sa 3-2 golovima Troya Terryja (21, 35) i Lea Carlssona. No, baš kao u prvoj trećini, tako su i u posljednjoj ponovno Dickinson i Kapanen pogodili mrežu gostiju i donijeli pobjedu Oilersima. Zanimljivo je da su po dvije asistencije upisali Vasilij Podkolzin, Jake Walman i Leon Draisaitl. Lukas Dostal je imao 30 obrana, ali nije uspio spriječiti poraz Ducksa u njihovoj prvoj utakmici u doigravanju nakon osam godina. Druga utakmica serije bit će odigrana u noći sa srijede na četvrtak (4.00 sata) po srednjoeuropskom vremenu.

U Dallasu su se domaći Starsi oporavili od šokantnog poraza (1-6) u prvoj utakmici te su pobjedom 4-2 protiv Minnesote izjednačili ukupan rezultat u seriji na 1-1. Wyatt Johnston je postigao dva gola za Starse, Matt Duchene je završio utakmicu s pogotkom i asistencijom, a među domaćim strijelcima se našao i Jason Robertson. Brock Faber postigao je oba pogotka za Minnesotu, uz asistencije Quinna Hughesa. Sljedeće dvije utakmice, počevši od treće u noći sa srijede na četvrtak (3.30 sati), bit će odigrane u Saint Paulu u Minnesoti.