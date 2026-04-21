ZANIMLJIV ODABIR

Srbi objavili s kim će igrati dok se Hrvatska bude pripremala za Svjetsko prvenstvo

Leskovac: Kvalifikacije za EURO 2024, Srbija - Bugarska
Dimitrije Nikolic/ATAImages
VL
21.04.2026.
u 15:03

Dok se hrvatska reprezentacija priprema za Svjetsko prvenstvo, Nogometni savez Srbije definirao je plan prijateljskih utakmica. Nakon otkazivanja spektakla s Argentinom, 'Orlovi' su pronašli novog protivnika za svibanj, a u lipnju ih čeka test protiv domaćina Mundijala

Nogometna reprezentacija Srbije definirala je plan priprema za nadolazeće razdoblje. Momčad izbornika Veljka Paunovića odigrat će dvije prijateljske utakmice: 31. svibnja protiv Zelenortskih Otoka u Lisabonu te 4. lipnja protiv Meksika, jednog od domaćina Svjetskog prvenstva. Prvotni plan uključivao je spektakl protiv Argentine, no taj je susret otkazan zbog logističkih poteškoća vezanih uz putovanje u Alabamu. Nakon što je otpala i opcija s Egiptom, savez se odlučio za Zelenortske Otoke, a Lisabon je odabran kao praktična lokacija prije leta za Meksiko.

Izbor Zelenortskih Otoka, debitanta na Mundijalu čije su glavne zvijezde Logan Costa (Villarreal) i Jamiro Monteiro (Zwolle), izazvao je podijeljene reakcije. Dok savez u tome vidi priliku za testiranje protiv momčadi umjerenije kvalitete, navijači u Srbiji izrazili su nezadovoljstvo na društvenim mrežama, smatrajući protivnika nedovoljno atraktivnim nakon otkazivanja Argentine. Zanimljivo je da će Zelenortski Otoci na SP-u igrati protiv Španjolske i Saudijske Arabije, reprezentacija s kojima je Srbija igrala u ožujku, upisavši poraz (0:3) i pobjedu (2:1).

U istom razdoblju, hrvatska nogometna reprezentacija odrađivat će završne pripreme za Svjetsko prvenstvo. Okupljanje Vatrenih pod vodstvom Zlatka Dalića zakazano je za 25. svibnja u Rijeci. Hrvatska će uoči Mundijala odigrati dvije jake provjere na domaćem terenu: 2. lipnja u Rijeci protiv Belgije te 7. lipnja u Varaždinu protiv Slovenije, što će biti i generalna proba pred put na natjecanje.
nogomet Srbija srpska nogometna reprezentacija

PepekDolenec
PepekDolenec
15:37 21.04.2026.

A sa kim budu igrali Mađari, Slovenci, Talijani, Austrijanci..... ili samo i samo o nebitnima, o ljudima ništ?

