Suigrač našeg reprezentativca izboden na ulici, bori se za život

Život Alamare Djabija, 19-godišnjeg veznog igrača danskog prvoligaša Midtjyllanda, suigrača našeg Martina Erlića, visio je o niti u hladnoj noći u gradu Herningu. Policija je zaprimila poziv o brutalnom napadu nožem na ulici. Mladi nogometaš pronađen je s teškim ozljedama, u stanju opasnom po život, te je hitno prebačen u bolnicu. Liječnici su se borili za njega, obavili dvije operacije i stavili ga u induciranu komu kako bi mu dali šansu za oporavak. Iz kluba su kasnije potvrdili da se Djabi probudio i da je njegovo stanje sada stabilno, dok danska policija provodi intenzivnu istragu kako bi pronašla napadača i otkrila motive ovog stravičnog čina. Tragedija koja je potresla danski nogomet bacila je svjetlo na mladića čija je karijera, kako se čini, od samog početka izgrađena na temeljima obmane i kontroverzi koje daleko nadilaze zeleni teren.

Alamara Djabi, blev alvorligt såret i et knivstikkeri og er nu i stabil tilstand efter to operationer. Han er vågnet fra kunstig koma og har det efter omstændighederne godt.



FC Midtjylland er i tæt dialog og samarbejde med myndighederne og støtter ham og hans familie. pic.twitter.com/ALiQDUP5py — FC Midtjylland (@fcmidtjylland) April 21, 2026

Na papiru, Alamara Viriato Djabi bio je priča o uspjehu. Rođen u Bissau, glavnom gradu Gvineje Bisau, predstavljao je ostvarenje sna za tisuće afričkih dječaka. Nakon nogometnih početaka u lokalnoj akademiji, njegov talent prepoznali su europski skauti. Sa samo 13 godina, kako se vjerovalo, stigao je u Portugal, epicentar za razvoj mladih talenata. Prošao je probe u Sportingu i Bragi, da bi se 2020. godine skrasio u jednoj od najcjenjenijih svjetskih nogometnih škola, onoj lisabonske Benfice. Tamo je proveo tri godine, napredujući kroz selekcije do 15, 17 i 19 godina. Njegov talent bio je neosporan, a budućnost se činila blistavom. Prijelazom u danski Midtjylland 2023. godine napravio je korak dalje, a nedavno je bio i u zapisniku za utakmicu Europske lige protiv zagrebačkog Dinama, što je samo potvrđivalo njegov status nadolazeće zvijezde.

No, ispod površine te blistave karijere krila se šokantna tajna koju su razotkrili portugalski mediji. Istraga koju je proveo ugledni list Público otkrila je da je Djabijeva dob navodno lažirana. Prema njihovim saznanjima, mladić koji je stigao u Lisabon 2019. kao trinaestogodišnji dječak zapravo je bio 19-godišnjak. Njegovi dokumenti, tvrdili su novinari, bili su izmijenjeni kako bi mu se "skinulo" čak šest godina. Pravi datum rođenja Alamare Viriata, kako mu je navodno puno ime, nije 2006., već 2000. godine. Ova informacija, ako je točna, baca potpuno novo svjetlo na njegov nogometni put. To bi značilo da je Djabi dominirao u uzrasnim kategorijama u kojima nije imao pravo nastupa, igrajući protiv dječaka dok je on sam već bio odrastao čovjek.

The player required two operations. He's now in stable condition. Djabi has woken up from an induced coma and is doing well under the circumstances.



Speedy recovery to him.🙏❤️‍🩹 pic.twitter.com/woniv4OUyp — EuroFoot (@eurofootcom) April 21, 2026

Posljedice takve prijevare su velike. Prema tim navodima, Djabi je za momčad Benfice do 19 godina igrao kao 23-godišnjak, a za U19 selekciju Midtjyllanda u UEFA Ligi mladih nastupao je s čak 25 godina, natječući se protiv tinejdžera. Slučaj je razotkrio ono što su mnogi nazvali "poroznim ekosustavom" u kojem krivotvoreni dokumenti, sumnjivi agenti i nedostatak stroge kontrole omogućuju trgovinu i "pranje" pravih identiteta igrača. Njegova priča postala je studija slučaja o prijevari s godinama u nogometu, fenomenu koji uništava integritet natjecanja i iskorištava snove mladih sportaša. Dok su se nogometni savezi poput FIFA-e i UEFA-e suzdržavali od komentara, sjena sumnje nadvila se nad sve njegove dosadašnje uspjehe.

Kao da skandal s lažiranjem godina nije bio dovoljan, Djabijev prelazak iz Benfice u Midtjylland postao je predmetom pravne bitke koja je završila na stolu FIFA-inog nogometnog suda. Priču je u javnost iznio odvjetnik Paulo Teixeira, kojeg je angažirao Djabijev otac, Mamadu. Prema očevim tvrdnjama, cijeli transfer bio je prijevara orkestrirana iza njegovih leđa. U srpnju 2023., dok je Mamadu pregovarao s Benficom o prvom profesionalnom ugovoru za svog sina, koji je prema dokumentima još uvijek bio maloljetan, dopustio mu je da otputuje u Dansku na odmor. Tamo ga je, tvrdi otac, dočekao portugalski agent Diogo Mendonça da Cruz.

Samo dva dana kasnije, Mamadu je na svoj email primio nacrt ugovora s Midtjyllandom, sa zahtjevom da ga potpiše kao zakonski zastupnik igrača. Šokirani otac je to odbio. Nije mogao, kako je rekao, dopustiti da se njegov maloljetni sin preseli u drugu državu bez njega i bez da su mu poznati svi uvjeti transfera. Želeći ipak udovoljiti sinovljevoj želji, zatražio je od agenta i kluba zrakoplovnu kartu kako bi otputovao u Dansku i na licu mjesta provjerio situaciju. Agent je to odbio, a klub nikada nije odgovorio na njegove pozive. Uskoro je saznao da je transfer ipak realiziran, navodno bez njegovog znanja i potpisa.

Ogorčeni otac predao je slučaj odvjetniku, koji tvrdi da je transfer nelegalan iz više razloga. Midtjylland je, prema njegovim riječima, koristio agenta bez važeće licence, a na ugovoru koji je proslijeđen FIFA-i stoji da je agent zastupao igrača, što otac osporava. Ključno, tvrdi da ugovor nije potpisao zakonski zastupnik maloljetnika, odnosno on sam. Cijeli slučaj nazvao je velikim zataškavanjem i optužio moćne europske klubove da se ponašaju kao "kolonizatori 21. stoljeća" koji iskorištavaju mlade afričke nogometaše kao "moderno roblje". Slučaj je sada pred FIFA-om, a Djabijev otac najavio je da je spreman ići sve do Europske komisije za zaštitu prava maloljetnika.

Prije nego što je njegov život postao triler ispunjen optužbama, pravnim bitkama i na kraju fizičkim nasiljem, Alamara Djabi je bio samo dječak s velikim snom. Njegov put odražava surovu realnost mnogih mladih talenata s afričkog kontinenta. Krenuo je iz Academia Atlético da Guiné-Bissau, s nadom da će njegov talent biti ulaznica za bolji život u Europi. Taj san počeo se ostvarivati dolaskom u Portugal, ali cijena je, čini se, bila odricanje od vlastitog identiteta. Unatoč kontroverzama, na terenu je pokazivao kvalitetu. U dresu Benfice i Midtjyllanda odigrao je desetke utakmica u juniorskim ligama, postigavši i nekoliko golova. Upisao je i sedam nastupa u prestižnoj UEFA Ligi mladih, gdje je postigao tri pogotka, dokazujući se na najvećoj pozornici.

Nakon dolaska u Dansku, dio vremena proveo je i na posudbi u portugalskom drugoligašu CD Mafra, gdje je skupio prve seniorske minute. Činilo se da se, unatoč svim problemima, njegova karijera kreće uzlaznom putanjom. No, sada je sve to stavljeno na čekanje. Dok se oporavlja u bolničkom krevetu u Herningu, budućnost Alamare Djabija potpuno je neizvjesna. Njegov život je na prekretnici. S jedne strane, tu je fizički oporavak od brutalnog napada čiji motivi ostaju nepoznati. S druge strane, njegova profesionalna sudbina ovisi o istragama koje vode danska policija i, tisućama kilometara daleko, pravnici u sjedištu FIFA-e u Zürichu.