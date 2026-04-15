PALA JE ODLUKA

Dinamo kažnjen zbog navijačkih izgreda protiv Vukovara, evo koliko će morati platiti

Osijek: Vukovar i Dinamo sastali se u 29. kolu SuperSport HNL-a
David Jerkovic/PIXSELL
VL
Autor
vecernji.hr
15.04.2026.
u 18:16

Disciplinski sudac SuperSport HNL-a nije imao milosti nakon 29. kola prvenstva. Četiri kluba morat će ukupno platiti 11.000 eura zbog korištenja pirotehničkih sredstava, a najdeblji kraj izvukao je zagrebački Dinamo

Nakon odigranog 29. kola SuperSport HNL-a, blagajne četiriju prvoligaša bit će lakše za ukupno 11.000 eura. Disciplinski sudac lige donio je odluke o kaznama, a jedini razlog za sankcije bilo je korištenje pirotehničkih sredstava od strane navijačkih skupina na tribinama. Kažnjeni su Dinamo, Hajduk, Rijeka te Vukovar 1991.

Najveća pojedinačna kazna izrečena je Dinamu, koji će morati platiti 4.700 eura. Sankcija se odnosi na ponašanje njihovih navijača tijekom gostujuće utakmice protiv Vukovara 1991. Zbog istog prekršaja na tom susretu kažnjen je i domaćin, Vukovar 1991, no s osjetno manjim iznosom od 1.500 eura. U službenom priopćenju navodi se kako je Dinamo kažnjen prema članku 66. stavku 2. Disciplinskog pravilnika, dok je Vukovar sankcioniran prema stavku 1. istog članka, što objašnjava razliku u visini kazne.

Ništa bolje nisu prošli ni drugi klubovi. Zbog pirotehnike na tribinama tijekom utakmice protiv Gorice, odigrane 12. travnja, Hajduk je kažnjen s 3.300 eura. Istog dana, na susretu Rijeke i Osijeka, navijači su također koristili baklje, zbog čega je klub s Rujevice kažnjen s 1.500 eura. Sve kazne također su izrečene temeljem članka 66. Disciplinskog pravilnika.
