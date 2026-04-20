Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 177
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
'OVO JE KRAJ'

Najpoznatiji gej par iz svijeta sporta prekinuo desetogodišnju vezu

Megan Rapinoe
Reuters/PIXSELL
Autor
Vedran Balen
20.04.2026.
u 15:42

Bivša zvijezda američke ženske nogometne reprezentacije Megan Rapinoe i legenda WNBA lige Sue Bird u popularnom su podcastu objavile raskid

Sue Bird i Megan Rapinoe objavile su kraj svoje desetogodišnje veze. Jedan od najpoznatijih sportskih parova vijest je podijelio u petak, i to kroz svoj popularni podcast „A Touch More“, koji će postupno ugasiti, prenosi CNN.

- Nadamo se da znate koliko smo o ovome razmišljale i koliko nam je stalo. Odluku smo donijele zajedno. I dalje ćemo biti tu jedna za drugu i za sve vas, samo će to sada izgledati i osjećati se malo drugačije - rekla je Rapinoe, koja je svjetsku slavu stekla kao članica američke reprezentacije na Svjetskim prvenstvima 2011., 2015. i 2019. godine.

Karlsruhe se oprostio od Srećka Bogdana

Dodala je kako obje ulaze u novo životno poglavlje, kako osobno tako i međusobno, zahvalivši publici na podršci i prostoru koji im je podcast pružio za izražavanje i rast.

Bird, koju mnogi smatraju jednom od najboljih košarkašica u povijesti, tijekom karijere osvojila je četiri WNBA naslova i čak 13 puta nastupila na All-Star utakmici. Istaknula je kako su s publikom podijelile velik dio svog života i veze, pa su smatrale važnim da upravo ondje objave i ovu vijest.

- Ovih deset godina donijelo nam je jako puno, a pokretanje podcasta i dijeljenje tog prostora bilo je jedno od najdražih iskustava koje smo zajedno imale - rekla je Bird.

Rapinoe planira pokrenuti vlastiti podcast, dok Bird nastavlja rad na drugoj sezoni svog projekta „Bird’s Eye View“. Iako priznaju da im je teško zatvoriti ovo poglavlje, naglašavaju kako im je podcast bio posebno važan u razdoblju nakon završetka sportskih karijera.

Do konačnog oproštaja snimit će još šest posebnih epizoda „A Touch More“, koje će poslužiti kao zahvala publici i simboličan završetak zajedničkog projekta.
Ključne riječi
prekid veze Megan Rapinoe

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!