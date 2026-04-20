Najpoznatiji gej par iz svijeta sporta prekinuo desetogodišnju vezu

Sue Bird i Megan Rapinoe objavile su kraj svoje desetogodišnje veze. Jedan od najpoznatijih sportskih parova vijest je podijelio u petak, i to kroz svoj popularni podcast „A Touch More“, koji će postupno ugasiti, prenosi CNN.

- Nadamo se da znate koliko smo o ovome razmišljale i koliko nam je stalo. Odluku smo donijele zajedno. I dalje ćemo biti tu jedna za drugu i za sve vas, samo će to sada izgledati i osjećati se malo drugačije - rekla je Rapinoe, koja je svjetsku slavu stekla kao članica američke reprezentacije na Svjetskim prvenstvima 2011., 2015. i 2019. godine.

Karlsruhe se oprostio od Srećka Bogdana Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Dodala je kako obje ulaze u novo životno poglavlje, kako osobno tako i međusobno, zahvalivši publici na podršci i prostoru koji im je podcast pružio za izražavanje i rast.

Bird, koju mnogi smatraju jednom od najboljih košarkašica u povijesti, tijekom karijere osvojila je četiri WNBA naslova i čak 13 puta nastupila na All-Star utakmici. Istaknula je kako su s publikom podijelile velik dio svog života i veze, pa su smatrale važnim da upravo ondje objave i ovu vijest.

- Ovih deset godina donijelo nam je jako puno, a pokretanje podcasta i dijeljenje tog prostora bilo je jedno od najdražih iskustava koje smo zajedno imale - rekla je Bird.

Rapinoe planira pokrenuti vlastiti podcast, dok Bird nastavlja rad na drugoj sezoni svog projekta „Bird’s Eye View“. Iako priznaju da im je teško zatvoriti ovo poglavlje, naglašavaju kako im je podcast bio posebno važan u razdoblju nakon završetka sportskih karijera.

Do konačnog oproštaja snimit će još šest posebnih epizoda „A Touch More“, koje će poslužiti kao zahvala publici i simboličan završetak zajedničkog projekta.