Legenda preuzima reprezentaciju nakon Svjetskog prvenstva, sve je dogovoreno

Duilio Davino, sportski direktor muške nogometne reprezentacije Meksika, potvrdio je u ponedjeljak kako će proslavljeni bivši kapetan Rafael Márquez preuzeti klupu nacionalne vrste i voditi je u ciklusu za Svjetsko prvenstvo 2030. godine. U intervjuu za Fox Sports, Davino je otkrio da je Márquezov ugovor koji ga veže do kraja spomenutog turnira već potpisan te da je proces formiranja njegovog stručnog stožera u završnoj fazi. Márquez je trenutno dio postave Javiera Aguirrea, gdje obnaša funkciju pomoćnika popularnom "El Vascu", no nakon završetka ovogodišnjeg Mundijala preuzet će glavnu ulogu izbornika.

"Njegov ugovor je potpisan, a stručni stožer je više-manje 80 posto finaliziran", izjavio je Davino, nagovijestivši da bi se Márquezu mogao pridružiti još jedan legendarni meksički reprezentativac. "Andrés Guardado je opcija. Ne bih volio biti taj koji će to reći, radije bih da on sam to potvrdi, ali Andrés je vrlo dobra opcija. Kao trener, isti je kao što je bio i kao igrač." Guardado, koji je upisao čak pet nastupa na svjetskim prvenstvima, nedavno je započeo trenersku karijeru u mlađim kategorijama Real Betisa i planira steći UEFA Pro licencu, slijedeći sličan razvojni put kao i sam Márquez.

Imenovanje Márqueza kulminacija je pažljivo planiranog procesa unutar Meksičkog nogometnog saveza. Ideja je da nekadašnji kapetan Barcelone stekne neposredan uvid u rad i stanje momčadi kao Aguirreov pomoćnik na Svjetskom prvenstvu 2026., prije nego što preuzme potpunu kontrolu. Márquez je nakon impresivne igračke karijere, tijekom koje je s Barcelonom osvojio dvije Lige prvaka i četiri naslova prvaka Španjolske, vodio drugu momčad katalonskog diva, Barcelona Atlètic. Tamo je u 80 utakmica ostvario 40 pobjeda, a njegov je rad bio usmjeren na razvoj mladih igrača uz napadački nogomet u formaciji 4-3-3.

Meksiko kao jedan od domaćina nije morao prolaziti kroz kvalifikacije za ovogodišnje Svjetsko prvenstvo. Međutim, za izdanje 2030. godine, "El Tri" će se morati izboriti za svoje mjesto kroz kvalifikacijski proces CONCACAF-a kako bi osigurali nastup na turniru koji će se održati u čak šest zemalja: Portugalu, Španjolskoj, Maroku, Argentini, Paragvaju i Urugvaju. Márquezova trenerska filozofija temelji se na disciplini, taktičkoj inteligenciji i izgradnji pobjedničkog mentaliteta, a cilj mu je stvoriti momčad koja će biti spremna za taj izazov.

Osim što je potvrdio budućnost klupe, Davino je izrazio uvjerenje u izglede Meksika na predstojećem Svjetskom prvenstvu koje se igra na njihovom tlu. "Natjecat ćemo se, u to nemam nikakve sumnje", rekao je samouvjereno. Meksiko se nalazi u skupini A zajedno s Južnom Afrikom, Južnom Korejom i Češkom, a turnir otvaraju upravo oni. Utakmica protiv Južnoafrikanaca na rasporedu je 11. lipnja na stadionu Banorte, čime će službeno započeti borba za svjetski naslov.