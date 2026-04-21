Europski čelnik hoće u Moskvu k Putinu: Redom mu odbili prelet. Sada čeka odluku ove zemlje

Litva, Latvija i Estonija neće dopustiti slovačkom premijeru Robertu Ficu da koristi njihov zračni prostor za putovanje u Moskvu na proslavu ruskog Dana pobjede u svibnju, rekli su dužnosnici. "Litva i Latvija već su najavile da nam neće dopustiti prelet preko njihovih teritorija tijekom leta za Moskvu", rekao je Fico u obraćanju 18. travnja. "Zašto? Države članice Europske unije ne dopuštaju premijeru druge države članice Europske unije da leti na te teritorije", rekao je Fico kritizirajući odluku. Estonija je 19. travnja potvrdila da će također odbiti pristup. Ministar vanjskih poslova Margus Tsahkna rekao je da Tallinn neće dopustiti korištenje svog zračnog prostora za letove u Moskvu za paradu 9. svibnja, koju je opisao kao događaj "usmjeren na veličanje agresora".

Tsahkna je rekao da nijednoj zemlji ne bi trebalo biti dopušteno korištenje estonskog zračnog prostora za jačanje veza s Rusijom dok ona nastavlja rat protiv Ukrajine i krši međunarodno pravo. Fico je godinu dana ranije otputovao u Moskvu na ruski Dan pobjede unatoč pozivima europskih dužnosnika, uključujući šeficu EU za vanjsku politiku Kaju Kallas, da bojkotiraju događaj 2025. godine. "Svakako ću pronaći drugi put kao što sam učinio prošle godine kada nas je Estonija torpedirala", rekao je Fico.

Poljska je primila službeni zahtjev Slovačke da dopusti zrakoplovu premijera Roberta Fica prolaz kroz poljski zračni prostor na putu prema Moskvi. Slovački premijer Robert Fico pozvan je na vojnu paradu u Moskvi u povodu Dana pobjede 9. svibnja. Glasnogovornik poljskog Ministarstva vanjskih poslova Maciej Wiewiór potvrdio je za agenciju PAP da je Poljska zaprimila formalni zahtjev iz Bratislave. "Zahtjev je trenutačno pod razmatranjem", izjavio je Wiewiór, javlja tvpworld.

Odluka Poljske očekuje se sljedećih dana. Kao članica NATO-a i EU, Poljska ima izuzetno kritičan stav prema Rusiji i dosad je bila jedna od najvećih zagovornica pomoći Ukrajini. Robert Fico, poznat po proruskim stavovima i kritici zapadne pomoći Kijevu, već je ranije posjećivao Moskvu i održavao bliske kontakte s ruskim vodstvom, što je izazivalo brojne kontroverzije unutar Europske unije. Ako Poljska odobri zahtjev, Fico bi mogao putovati u Moskvu, što bi dodatno pojačalo napetosti u odnosima u EU i NATO-u. U suprotnom, slovački premijer mogao bi biti prisiljen odustati od sudjelovanja na paradi ili tražiti drugi, kompliciraniji put.

Poljska još nije donijela konačnu odluku, a slučaj se prati s velikom pozornošću.

Rusija 9. svibnja održava vojne parade u čast završetka Drugog svjetskog rata u Europi, često koristeći proslave kako bi veličala Sovjetski Savez i opravdala svoj rat. Fico i mađarski premijer na odlasku Viktor Orban smatraju se najbližim saveznicima Rusije u Europskoj uniji. Orban je smijenjen nakon što je izgubio na izborima u Mađarskoj 12. travnja od svog protukandidata Petera Magyara, koji bi trebao preuzeti dužnost za nekoliko tjedana. I Mađarska i Slovačka više puta izrazile su protivljenje pokušajima EU da podrži Kijev dok Rusija nastavlja rat protiv Ukrajine.