IDE NA DAN POBJEDE

Europski čelnik hoće u Moskvu k Putinu: Redom mu odbili prelet. Sada čeka odluku ove zemlje

Russia marks Victory Day with military parade in Moscow
Foto: Gavriil Grigorov/REUTERS
1/10
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
21.04.2026.
u 14:53

Poljska još nije donijela konačnu odluku, a slučaj se prati s velikom pozornošću.

Litva, Latvija i Estonija neće dopustiti slovačkom premijeru Robertu Ficu da koristi njihov zračni prostor za putovanje u Moskvu na proslavu ruskog Dana pobjede u svibnju, rekli su dužnosnici. "Litva i Latvija već su najavile da nam neće dopustiti prelet preko njihovih teritorija tijekom leta za Moskvu", rekao je Fico u obraćanju 18. travnja. "Zašto? Države članice Europske unije ne dopuštaju premijeru druge države članice Europske unije da leti na te teritorije", rekao je Fico kritizirajući odluku. Estonija je 19. travnja potvrdila da će također odbiti pristup. Ministar vanjskih poslova Margus Tsahkna rekao je da Tallinn neće dopustiti korištenje svog zračnog prostora za letove u Moskvu za paradu 9. svibnja, koju je opisao kao događaj "usmjeren na veličanje agresora".

Tsahkna je rekao da nijednoj zemlji ne bi trebalo biti dopušteno korištenje estonskog zračnog prostora za jačanje veza s Rusijom dok ona nastavlja rat protiv Ukrajine i krši međunarodno pravo. Fico je godinu dana ranije otputovao u Moskvu na ruski Dan pobjede unatoč pozivima europskih dužnosnika, uključujući šeficu EU za vanjsku politiku Kaju Kallas, da bojkotiraju događaj 2025. godine. "Svakako ću pronaći drugi put kao što sam učinio prošle godine kada nas je Estonija torpedirala", rekao je Fico.

Poljska je primila službeni zahtjev Slovačke da dopusti zrakoplovu premijera Roberta Fica prolaz kroz poljski zračni prostor na putu prema Moskvi. Slovački premijer Robert Fico pozvan je na vojnu paradu u Moskvi u povodu Dana pobjede 9. svibnja. Glasnogovornik poljskog Ministarstva vanjskih poslova Maciej Wiewiór potvrdio je za agenciju PAP da je Poljska zaprimila formalni zahtjev iz Bratislave. "Zahtjev je trenutačno pod razmatranjem", izjavio je Wiewiór, javlja tvpworld.

Odluka Poljske očekuje se sljedećih dana. Kao članica NATO-a i EU, Poljska ima izuzetno kritičan stav prema Rusiji i dosad je bila jedna od najvećih zagovornica pomoći Ukrajini. Robert Fico, poznat po proruskim stavovima i kritici zapadne pomoći Kijevu, već je ranije posjećivao Moskvu i održavao bliske kontakte s ruskim vodstvom, što je izazivalo brojne kontroverzije unutar Europske unije. Ako Poljska odobri zahtjev, Fico bi mogao putovati u Moskvu, što bi dodatno pojačalo napetosti u odnosima u EU i NATO-u. U suprotnom, slovački premijer mogao bi biti prisiljen odustati od sudjelovanja na paradi ili tražiti drugi, kompliciraniji put.

Rusija 9. svibnja održava vojne parade u čast završetka Drugog svjetskog rata u Europi, često koristeći proslave kako bi veličala Sovjetski Savez i opravdala svoj rat. Fico i mađarski premijer na odlasku Viktor Orban smatraju se najbližim saveznicima Rusije u Europskoj uniji. Orban je smijenjen nakon što je izgubio na izborima u Mađarskoj 12. travnja od svog protukandidata Petera Magyara, koji bi trebao preuzeti dužnost za nekoliko tjedana. I Mađarska i Slovačka više puta izrazile su protivljenje pokušajima EU da podrži Kijev dok Rusija nastavlja rat protiv Ukrajine.

Izgubio kontrolu nakon pada Orbana: Vučić je sve veća prijetnja regiji

Ključne riječi
Dan pobjede vojna parada Vladimir Putin robert fico

Komentara 30

Pogledaj Sve
Avatar Šubić122
Šubić122
15:37 21.04.2026.

EUSSR je sve velike Europske gradove pretvorija u aziajtsko-afričke gradove di su Europljani manjina, pod okupacijom američkog ološa. Priko 100.000 američkih vojnika još uvik u Europi 75 godina nakon rata! Direktna vojna okupacija, bez američke gamadi EUSSR ne bi ni postoja

Avatar Šubić122
Šubić122
15:26 21.04.2026.

"Židovi su pasmina koja je oduviek, izuzev neke iznimke, bez svakog morala i bez svake domovine; pasmina koje svako udo podano je samo dobitku osebnu, ili onomu svojih rodjakah. U čašu najbistrije vode baci mervu blata, pa se sva voda bude zamutiti." - dr. Ante Starčević, Otac Naroda

RU
RuA
15:10 21.04.2026.

Ide li naša antifa delegacija na Dan pobjede u Moskvu? Zna lj se što?

Antonio Guterres
LOV NA NAJTRAŽENIJU FOTELJU

Oni žele postati najmoćniji ljudi na svijetu: Tko su kandidati za novog šefa UN-a

Ujedinjeni narodi ove godine biraju novog glavnog tajnika za mandat od 1. siječnja 2027., a među glavnim kandidatima ističu se Rafael Grossi, Rebeca Grynspan, Michelle Bachelet te Macky Sall. Grossi se smatra favoritom zbog diplomatskog iskustva i odnosa s velikim silama, Grynspan bi mogla postati prva žena na čelu UN-a, dok Bachelet i Sall kampanju temelje na političkom iskustvu i reformi multilateralnog sustava

