Logično je što Vučemilović traži nadzor u sportskim savezima, ali misli li tako i Vlada?

Hrvatskim taekwondo savezom predsjedat će Dragan Primorac, na čelu Hrvatskog šahovskog saveza je Tomislav Ćorić, Hrvatski teniski savez vodi Zdravko Marić, Ivan Malenica je dopredsjednik Hrvatskog odbojkaškog saveza, a tu je i Josip Bilaver, Tomislav Čuljak počasni je predsjednik Hrvatskog judo saveza, na čelu Hrvatskog olimpijskog odbora je Zlatko Mateša, Hrvatski nogometni savez vodi Marijan Kustić, a u Hrvatskom vaterpolo savezu je Ante Kulušić... Svi su "politički utjecajni u HDZ-u".
Politika i sport se vole. Tako je bilo i za vladavine SDP-a, kada je u izvedbi Željka Jovanovića u Vladi Zorana Milanovića iznjedrena trajna naknada za koju ćemo ove godine izdvojiti pet milijuna eura. "Trajna naknada za sportsku izvrsnost", ili mirovina za pripadnike sportske elite kad navrše 45 godina, dodjeljuje se bez socijalnih kriterija i milijunašima među sportašima, iako imamo 100.000 djece koja odrastaju u siromaštvu. A osim toga, sportaši za svoja postignuća dobivaju izdašne državne nagrade i druge privilegije, neki i za slučajan i skroman doprinos u kolektivnim sportovima.
Imamo i znanstvenika, liječnika, medicinskih sestara, policajaca, vatrogasaca te drugih profesija i pojedinaca koji su nas svojim radom zadužili i zaslužili više od bilo kojeg sportaša
Imamo toliko nadzornih odbora i toliko ljudi u nadzornim odborima da oni pak ništa ne znaju, niti imaju pojma zašto su u nadzornom odboru, tamo su jer im je AP rekao da moraju tamo biti. Ja sam siguran da su ekstremni Srbi itekako zadovoljni HDZ-om, ono što ovi u ratu nisu uspjeli ovi u miru rade!
Želite prijaviti greške?
Svugdje ima malo politike u sportu ali ovo sto se kod nas godinama dogadja je zaista smijesno..ovo je legalna kradja novca bez kontrole i revizija sto se i kako radi. I tko da te na kraju kontrolira, onaj koji te tamo postavio!! Tesko je bilo sto u nasoj drzavi uciniti po tom pitanju jer te odmah proglase mrziteljem Hrvatske..znaci, moras pustiti da te kradu da bi pokazao da volis Hrvatsku.!!