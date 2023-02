Strupar za VL: Bio sam u infarktnom stanju kad me žena dovela. Doktor Babić me prepoznao i spasio

Branko Strupar, Hrvat koji je igrao za reprezentaciju Belgije, prošlog je petka doživio srčani udar kada je igrao nogomet s prijateljima. Nije se osjećao dobro i supruga ga je odvezla u bolnicu, gdje su ga poslali na operaciju i ugradili mu dva stenta. U utorak je izašao iz bolnice.

Nazvali smo ga da čujemo kako se drži. Na početku je odmah istaknuo kako želi zahvaliti osoblju iz bolnice Sveti duh, gdje su ga zaprimili, kao i onom iz bolnice u Vinogradskoj.

– Dobro sam, na sve se privikavam, pijem puno lijekova. Kad već mogu, htio bih zahvaliti profesoru doktoru Zdravku Babiću. On me spasio. Zahvaljujem svima, a posebno njemu koji je napravio zahvat i produljio mi život – započeo je.

Na isti je način, kaže, preminuo legendarni rukometaš i trener Zlatko Saračević.

– Kad me žena dovezla, ja sam bio u infarktnom stanju. Čuo sam da je tako umro Saračević. Razgovarao sam s jednim novinarom koji se odmah sjetio Saračevića. Presjeklo me, bio sam neodgovoran – rekao je pa objasnio što pod time misli:

– Kako su mi roditelji umrli u mjesec dana jedno za drugim, počeo sam piti više kava, više cigareta. Nisam imao one sistematske preglede, zapustio sam se i to mi je bilo veliko upozorenje. Moj otac je također bio srčani bolesnik. Prvi udar je preživio pa živio još 12 godina. To je nasljedno.

30.11.2022., Zagreb - Branko Stupar, bivsi nogometas. Photo: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL Foto: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL (ilustracija)

Dodaje da je oprezniji trebao biti i prilikom igranja nogometa.

– Igrao sam kao da imam 20 godina, mislio sam da mogu i onda me tijelo upozorilo, ali dobro je prošlo. Taj doktor rekao je da je najbitniji zlatni sat – od trenutka udara, infarkta, u sljedećih sat vremena treba se sve dogoditi. Trebaš reagirati. Došao sam baš u zadnjim minutama. Bilo je opasno, svaki takav udar je opasan.

Doktora koji ga je operirao poznaje otprije.

– On je baš u sportu, već smo se upoznali. A, to si ti Branko, rekao mi je. Djeca su nam isto godište pa smo se već vidjeli. Sreli smo se na maturalnoj večeri moje kćeri. Lijepo je ispalo – zaključio je Strupar.